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"А если будут аварии, если будут жертвы?" В Госдуме пообещали принять закон о беспилотниках в 2021 году

30 апреля 2020, 14:10  •  24 • Политика
В Госдуме России пообещали принять закон о беспилотниках в 2021 году. "А если будут аварии, если будут жертвы?" - описывают специфику проблем депутаты.
Депутаты Государственной Думы могут принять уже в 2021 году закон о беспилотных автомобилях в России. Об этом РИА ФАН рассказал парламентарий Денис Кравченко.
Он отметил, что является одним из авторов инициативы, работа над которой уже кипит. При этом будут учитываться два аспекта: развитие технологий и ответственность за ошибки.
"А если будут аварии, если будут жертвы, кто за это ответит? Я очень надеюсь, что в следующем году этот законопроект может быть принят", - пояснил он, добавив, что вопрос будет решён на "новом уровне".
Парламентарий призывает сделать российское законодательство более гибким для внедрения инноваций. Сейчас при испытаниях беспилотных автомобилей необходимо присутствие в кабине человека.

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