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"А ещё Россию собрались покорять": В Литве потерялись сотрудники НАТО. Их не смогли найти даже с собаками

12 февраля 2020, 13:39  •  261 • Политика
Пятеро солдат из разведывательного подразделения НАТО Центральной Литвы пропали без вести во время учений в лесу. Позже выяснилось, что бойцы намеренно избегали вертолётов и поисковых собак, не зная, что учения закончились. Поэтому их не могли найти даже с собаками. "А ещё Россию собрались покорять", - отреагировали в Twitter.
Литовская вещательная компания LRT сообщила, что бойцов НАТО объявили пропавшими без вести. Дело в том, что солдат не смогли найти после окончания учений.
Как передаёт Nation News, было принято решение начать поиски исчезнувших. Как отметили в воинской части, с поиском бойцов возникли проблемы, потому что они "намеренно избегали поисковых собак и вертолёта".
Дело в том, что бойцы даже не подозревали, что учения уже давно закончились. Сами солдаты уверены, что с заданием справились на отлично. А вот то, что не поняли, когда завершились манёвры, это, конечно промах.
В Сети эту информацию люди восприняли в шутливой форме.
"Чемпионы по пряткам", - иронизируют пользователи в комментариях в Twitter.
"Давно я так не ржал! Пятеро военных разведчиков НАТО заблудились и потерялись в лесах Литвы во время учений. Неделю не выходят на связь", - пишет Александр Гришин.
"А они ещё собираются Россию покорять, с нашей тайгой, вояки. Завоевателей потом наши же и будут искать", - смеётся @olv42.
В то же время, "Утро.ру" предлагают подумать о том, как работает связь между подразделениями в НАТО, если "руководство учений не по плану потеряло своих военнослужащих" и, более того, солдаты больше суток не могут протянуть в лесу.

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