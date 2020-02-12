"А ещё Россию собрались покорять": В Литве потерялись сотрудники НАТО. Их не смогли найти даже с собаками

Литовская вещательная компания LRT сообщила, что бойцов НАТО объявили пропавшими без вести. Дело в том, что солдат не смогли найти после окончания учений.

Как передаёт Nation News, было принято решение начать поиски исчезнувших. Как отметили в воинской части, с поиском бойцов возникли проблемы, потому что они "намеренно избегали поисковых собак и вертолёта".

Дело в том, что бойцы даже не подозревали, что учения уже давно закончились. Сами солдаты уверены, что с заданием справились на отлично. А вот то, что не поняли, когда завершились манёвры, это, конечно промах.

В Сети эту информацию люди восприняли в шутливой форме.

"Чемпионы по пряткам", - иронизируют пользователи в комментариях в Twitter.

"Давно я так не ржал! Пятеро военных разведчиков НАТО заблудились и потерялись в лесах Литвы во время учений. Неделю не выходят на связь", - пишет Александр Гришин.

"А они ещё собираются Россию покорять, с нашей тайгой, вояки. Завоевателей потом наши же и будут искать", - смеётся @olv42.

В то же время, "Утро.ру" предлагают подумать о том, как работает связь между подразделениями в НАТО, если "руководство учений не по плану потеряло своих военнослужащих" и, более того, солдаты больше суток не могут протянуть в лесу.