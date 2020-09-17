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"А Дудь поверил": компромат на Путина и Медведева оказался смешной придумкой

17 сентября 2020, 16:35  •  148 • Политика
В интервью Юрию Дудю писатель Дмитрий Глуховский сдал своего рода компромат - рассказал о своей работе в президентском пуле и внутренней кухне, которая на поверку оказалась смешной придумкой. "А Дудь поверил", - отметил тележурналист Евгений Попов.
Дмитрий Глуховский был одним из журналистов президентского пула в период работы на телеканале RT. В беседе с Дудём он отметил, что эта часть профессиональной жизни помогла ему избавиться от представления о сакральности власти. Впрочем, тут же Глуховский оговаривается и заявляет, что никогда не подпадал под обаяние президента России Владимира Путина. Внутренняя кухня с точки зрения Глуховского стала своего рода сенсацией, если не компроматом - позже в одной из частей интервью он (вероятно, в шутку) выразил надежду, что его не смотрит "товарищ майор". Так в чём компромат?
Глуховский заявил, что все операторы, снимающие президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, только маленького роста. Мол, для того чтобы лидеры казались выше. Кроме того, Глуховский заявил, что все "фсошники" Медведева всегда одного с ним роста. Проверить заявление оказалось не так сложно, ведь Глуховский - не единственный журналист кремлёвского пула. Ведущий программы "60 минут" журналист Евгений Попов внёс свою ремарку в рассказ Глуховского:
"Очень смешной Митя Глуховский у Дудя. Работали с ним в пуле одно время. Так вот, Митя рассказал, а Дудь поверил, что все операторы, которые снимают Путина и Медведева, низкого роста, чтобы не дай Бог не показать гаранта с верхнего ракурса. Зачем он это выдумал, не знаю, - написал Попов, продолжив. - Но каждому известно, самый крутой пуловский оператор издревле Андрей Мельников по прозвищу Человек-гора (прости, Андрюха). Он выше и больше меня примерно в 2 раза. А мой рост 187. Митя, так-то не гони".
Полная версия интервью Глуховского доступна на официальном канале Юрия Дудя в YouTube.

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