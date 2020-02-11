"А домой они вернуться не хотят?": Турция ответила на артобстрел Сирии, поразив 101 цель

О проводимой операции сообщило Министерство обороны Турции, по данным которого всего было обстреляно 115 целей сирийской правительственной армии, поражена 101 цель, среди них - три танка и один вертолёт. Утверждается также, что в ходе операции "были нейтрализованы сирийские солдаты. "В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны Турции.

Так Анкара ответила на гибель своих военных во время обстрела наблюдательного пункта сирийской артиллерией. При этом покидать территорию Сирии Турция не намерена, о чем 4 февраля заявил президент Реджеп Эрдоган.

"Никто не виноват в том, что турецкие военные: а) оказались на территории Сирии, б) находились на позициях террористов", - прокомментировал автор микроблога в Twitter "Голос Мордора".

"То есть по сути являются террористами, так же как США и коалиция НАТО", - добавил @dellia00.

"Судя по реакции Эрдогана, в обстреле турок этом виноваты: а) Асад, потому что пытается освободить свои территории от бармалеев, б) Путин, потому что поддерживает Асада", - написал Сергей Соколов.

"А домой турецкие военные не хотят вернуться? Кто их приглашал в Сирию?!" - возмутилась @octyaru4848.

"Турецкой армии нечего делать на сирийской территории. Её туда никто не звал. Это Эрди решил под шумок подмять под себя хотя бы те земли, на которых живут курды. Мировое право... Хех, смешно даже как-то", - прокомментировал @sergeyva72.