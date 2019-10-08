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"А до этого была Российская Империя": Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о российских корнях Крыма

08 октября 2019, 13:24  •  129 • В мире
До того как Крым был включен в состав Украинской ССР, полуостров уже принадлежал РСФСР, а до этого вообще "была Российская Империя", напомнил спецпредставитель ОБСЕ на полях международного форума Salzburg Europe Summit, который проходит в Австрии.
В ходе одной из дискуссий Мартина Сайдика попросили прокомментировать референдум, который прошел на Крымском полуострове в 2014 году. Сначала спецпредставитель ОБСЕ отказался от каких-либо комментариев.
"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс", - объяснил Сайдик.
Однако позднее он сам вернулся к этому вопросу, а взяв слово, напомнил присутствующим, что во времена СССР Крым 30 лет находился в составе РСФСР, затем на 37 лет его передали в состав Украинской ССР. "А до этого вообще была Российская Империя", - добавил Сайдик.
Как пишет украинская пресса, высказывание спецпредставителя ОБСЕ "вызывало недоумение" у присутствующего на форуме посла Украины в Австрии Александра Щербы.

Исторический ликбез

С 19 апреля 2019 года в России отмечается новая памятная дата — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Она была установлена 3 августа 2018 г. путем внесения изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 г. российская императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». ТАСС-ДОСЬЕ дает историческую справку.

История Крыма и Кубани до 1917 года

Впервые территории Крыма и Тамани вошли в состав русского государства в конце X века. В 989 г. великий князь Киевский Владимир Святославич захватил византийский город Херсонес (располагался на территории современного Севастополя). Здесь состоялось его бракосочетание с византийской принцессой Анной. Между Русью и Византией был заключен мирный договор, одним из итогов которого стало создание на территории восточного Крыма и Таманского полуострова Тмутараканского княжества, ставшего частью Древнерусского государства. Согласно «Повести временных лет», Владимир Святославич передал Тмутаракань своему сыну Мстиславу Владимировичу. Последнее летописное упоминание княжества относится к 1094 г.
В XIII в. территорию Крымского полуострова и Кубани захватили монголо-татары. После распада Золотой орды в XV веке в Крымувозникло Крымское ханство, ставшее вассалом Османской (Турецкой) империи. Тамань и Кубань также были завоеваны турками.
В XVI–XVIII веках набеги крымских татар представляли особую опасность для России. Крымские войска опустошали южнорусские земли, угоняли в рабство сотни тысяч пленников (Крымское ханство было центром работорговли, в первой половине XVIII века из Крыма ежегодно вывозили до 20 тыс. пленных на продажу, 60 тыс. рабов находились в самом ханстве).
С XVII в. развернулась борьба России с Османской империей за безопасность южнорусских областей, а также выход к Азовскому и Черным морям.
Победа России в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. положила конец турецкому господству в Причерноморье. По условиям заключенного в 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мира к России отошли земли между реками Южный Буг и Днепр, а также крепости в Керченском проливе — Керчь и Еникале «с их уездами и пристаньми». Крымское ханство было объявлено независимым государством. К 1778 г. российскими войсками под руководством генерал-поручика Александра Суворова вдоль реки Кубань была сооружена Кубанская пограничная линия.
В 1783 г. императрица Екатерина II своим манифестом присоединила Крым, Тамань и правобережье Кубани к Российской империи. С приходом русской администрации в Крымубыла ликвидирована работорговля, стало развиваться государственное управление европейского типа. В 1783 г. был заложен порт-крепость Севастополь, ставший главной базой Черноморского флота. В 1784 г. основан Симферополь — административный центр Таврической области, губернатором которой стал светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический. Для защиты русско-турецкой границы на Кубань в 1793–1794 гг. были переселены запорожские казаки, край получил статус земель Черноморского казачьего войска. В дальнейшем территория Крыма входила в состав Таврической, а Тамань и Кубань — Черноморской губернии Российской империи.

Крым и Кубань в годы Гражданской войны и в советский период

В 1918–1920 гг., во время Гражданской войны в России, Крым и Кубань контролировались антибольшевистским Белым движением — Вооруженными силами Юга России Антона Деникина и Русской армией Петра Врангеля.
Позднее, в советский период, Кубань входила в состав Кубано-Черноморской области, Северо-Кавказского, а затем Азово-Черноморского края Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР). С 1937 г. на ее территории был образован Краснодарский край РСФСР. После распада Советского Союза в 1991 г. регион сохранил свое название, в настоящее время является субъектом Российской Федерации.
На территории Крымского полуострова в советские годы была создана автономная республика, затем — область в составе РСФСР. В 1954 г. по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР. В 1991 г. в результате распада Советского Союза полуостров оказался в составе независимой Украины.

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году

11 марта 2014 г., после государственного переворота на Украине, Верховный совет Крымаи Севастопольский горсовет приняли декларации о независимости. 16 марта того же года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, в ходе которого более 90% избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России в качестве новых субъектов Федерации.

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