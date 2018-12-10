"А дальше руины, руины и руины России": Делягин о работе Чубайса и Ко

Экс-министр финансов Анатолий Чубайс заявил, что граждане России должны быть благодарны олигархам за построенную ими страну. Экономист Михаил Делягин считает, что Чубайс и другие олигархи больше разрушили, чем построили, поэтому дальше только руины, руины и руины России.

Бывший министр финансов России Анатолий Чубайс считает, что население страны должно быть благодарно олигархам за построенную ими страну. Его слова прокомментировал для Царьграда политический и экономический эксперт Михаил Делягин.

Он напоминает, что "построенная" Чубайсом компания "Роснано" стоимостью 147 миллиардов рублей создана на 130 миллиардов рублей прямого бюджетного финансирования и более 250 миллиардов рублей в виде государственных гарантий. То есть он потратил в 2,6 раза больше, чем создал.

"Он (Чубайс) не созидатель, он разрушитель стоимости", - подчеркивает Михаил Делягин в интервью Царьграду.

Эксперт добавляет: то, что касается олигархического бизнеса - в значительной степени то же самое. Это люди, которые создавали на рубль, а разрушали на тысячу рублей. Классический пример - это сборка иностранных автомобилей в Российской Федерации. Одновременно с ней была уничтожена почти вся российская промышленность комплектующих. А в ней было занято порядка миллиона человек, напоминает экономист.