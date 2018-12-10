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"А дальше руины, руины и руины России": Делягин о работе Чубайса и Ко

10 декабря 2018, 21:39  •  105 • Политика
Экс-министр финансов Анатолий Чубайс заявил, что граждане России должны быть благодарны олигархам за построенную ими страну. Экономист Михаил Делягин считает, что Чубайс и другие олигархи больше разрушили, чем построили, поэтому дальше только руины, руины и руины России.
Бывший министр финансов России Анатолий Чубайс считает, что население страны должно быть благодарно олигархам за построенную ими страну. Его слова прокомментировал для Царьграда политический и экономический эксперт Михаил Делягин.
Он напоминает, что "построенная" Чубайсом компания "Роснано" стоимостью 147 миллиардов рублей создана на 130 миллиардов рублей прямого бюджетного финансирования и более 250 миллиардов рублей в виде государственных гарантий. То есть он потратил в 2,6 раза больше, чем создал.
"Он (Чубайс) не созидатель, он разрушитель стоимости", - подчеркивает Михаил Делягин в интервью Царьграду.
Эксперт добавляет: то, что касается олигархического бизнеса - в значительной степени то же самое. Это люди, которые создавали на рубль, а разрушали на тысячу рублей. Классический пример - это сборка иностранных автомобилей в Российской Федерации. Одновременно с ней была уничтожена почти вся российская промышленность комплектующих. А в ней было занято порядка миллиона человек, напоминает экономист.
"А дальше - руины, руины, руины. И по стране уже лет шесть, наверное, стоит вой: дайте работу. А работы нет, усилиями именно господина Чубайса", - подводит итог Делягин.

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