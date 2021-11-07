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"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
07 ноября 2021, 05:00 • 80 • Политика
Скабеева рассказала, как США агрессивно продвигали свою культуру в России в 90-е, и возмутилась, почему наша страна не занимается тем же.
В 1990-е годы США открывали в провинциальных городах России школы, в которых детей заставляли каждое утро приносить клятву американскому флагу. Об этом рассказала испытавшая всё это на себе журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.
Она указала, что США крайне агрессивно навязывали жителям России свои ценности и пытались сделать из русских тех, кем они не являются.
- ответила Скабеева на претензии либералов.
Она подчеркнула, что России пора перестать стесняться Запада. Да, наша страна "носится с Великой Отечественной войной". Потому что русские всех спасли, и все должны это знать, подчеркнула Скабеева.
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