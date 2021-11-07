Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
Главная / Политика

"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США

07 ноября 2021, 05:00  •  80 • Политика
Скабеева рассказала, как США агрессивно продвигали свою культуру в России в 90-е, и возмутилась, почему наша страна не занимается тем же.
В 1990-е годы США открывали в провинциальных городах России школы, в которых детей заставляли каждое утро приносить клятву американскому флагу. Об этом рассказала испытавшая всё это на себе журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.
Она указала, что США крайне агрессивно навязывали жителям России свои ценности и пытались сделать из русских тех, кем они не являются.
А чё этот Путин носится с Великой Отечественной войной? А чё этот Путин бесконечно пишет статьи? Да потому что надо навязывать. Надо прям брать и навязывать. У нас нет ничего, что объединяет наших детей,
- ответила Скабеева на претензии либералов.
Она подчеркнула, что России пора перестать стесняться Запада. Да, наша страна "носится с Великой Отечественной войной". Потому что русские всех спасли, и все должны это знать, подчеркнула Скабеева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





80
Источник
Похожие новости
06 ноября 2021, 23:10
"Аморально": Захарова обернула против Лондона британскую "проповедь" для русских
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
07 ноября 2021, 00:55
Пенсия $24 750 в год: Нищие пошли на хитрость и не прогадали
07 ноября 2021, 01:30
Появились сведения о досрочных президентских выборах в Белоруссии
07 ноября 2021, 00:55
Властям Грузии поставили ультиматум: Сторонники Саакашвили дали на выполнение 24 часа
07 ноября 2021, 01:30
США привели Россию к мировому господству из-за трех ошибок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
03 ноября 2021, 21:00
"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
04 ноября 2021, 21:35
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО нет шансов в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.