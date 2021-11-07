"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США

Скабеева рассказала, как США агрессивно продвигали свою культуру в России в 90-е, и возмутилась, почему наша страна не занимается тем же.

В 1990-е годы США открывали в провинциальных городах России школы, в которых детей заставляли каждое утро приносить клятву американскому флагу. Об этом рассказала испытавшая всё это на себе журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.

Она указала, что США крайне агрессивно навязывали жителям России свои ценности и пытались сделать из русских тех, кем они не являются.

А чё этот Путин носится с Великой Отечественной войной? А чё этот Путин бесконечно пишет статьи? Да потому что надо навязывать. Надо прям брать и навязывать. У нас нет ничего, что объединяет наших детей,

- ответила Скабеева на претензии либералов.

Она подчеркнула, что России пора перестать стесняться Запада. Да, наша страна "носится с Великой Отечественной войной". Потому что русские всех спасли, и все должны это знать, подчеркнула Скабеева.