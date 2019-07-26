"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос

Александр Грановский был депутатом Верховной рады восьмого созыва от фракции "Блок Петра Порошенко". На последних выборах он потерпел фиаско, уступив кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому. И практически сразу после этого сбежал в Израиль.

"Александр Грановский, а что же это вы так быстро покинули Украину и свой 15%-й харьковский электорат и полетели в Израиль?" - задал политику неудобный вопрос украинский журналист Василий Крутчак.

На своей странице в фейсбуке он предложил Грановскому вернуться, поскольку на родине его "ждут сюрпризы".

Сам соратник Порошенко, судя по опубликованному скриншоту, прекрасно себя чувствует за границей. "Всем привет из Израиля! Здесь классно", - пишет он, заодно рекламируя израильский ресторан украинской кухни.

Фото: фейсбук/Василий Крутчак