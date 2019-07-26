Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Запад осознал деградацию стран Восточной Европы
"Вмешательства" нет, но как же "рука Кремля?": Сенат США гот...
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
Главная / Политика

"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос

26 июля 2019, 11:39  •  78 • Политика
Украинский журналист Василий Крутчак задал неудобный вопрос соратнику Порошенко Александру Грановскому, сбежавшему в Израиль сразу после выборов. "А что же это вы так быстро?" - спрашивает он в соцсети.
Александр Грановский был депутатом Верховной рады восьмого созыва от фракции "Блок Петра Порошенко". На последних выборах он потерпел фиаско, уступив кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому. И практически сразу после этого сбежал в Израиль.
"Александр Грановский, а что же это вы так быстро покинули Украину и свой 15%-й харьковский электорат и полетели в Израиль?" - задал политику неудобный вопрос украинский журналист Василий Крутчак.
На своей странице в фейсбуке он предложил Грановскому вернуться, поскольку на родине его "ждут сюрпризы".
Сам соратник Порошенко, судя по опубликованному скриншоту, прекрасно себя чувствует за границей. "Всем привет из Израиля! Здесь классно", - пишет он, заодно рекламируя израильский ресторан украинской кухни.
Фото: фейсбук/Василий Крутчак

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 14:09
Матвиенко считает, что основные положения Конституции не нуждаются в изменении
26 июля 2019, 08:24
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
25 июля 2019, 22:39
Моряки возвращаются, но инцидент не исчерпан - Клинцевич
25 июля 2019, 16:09
В Госдуме оценили отношение Зеленского к России
25 июля 2019, 16:09
Матвиенко раскритиковала выборы в Верховную раду
26 июля 2019, 01:54
За штурм парламента: В Грузии задержан бывший соперник Саакашвили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
25 июля 2019, 09:39
"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удалось добраться до черных ящиков MH17
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму про фальсификации в деле МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.