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"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос
26 июля 2019, 11:39 • 78 • Политика
Украинский журналист Василий Крутчак задал неудобный вопрос соратнику Порошенко Александру Грановскому, сбежавшему в Израиль сразу после выборов. "А что же это вы так быстро?" - спрашивает он в соцсети.
Александр Грановский был депутатом Верховной рады восьмого созыва от фракции "Блок Петра Порошенко". На последних выборах он потерпел фиаско, уступив кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому. И практически сразу после этого сбежал в Израиль.
"Александр Грановский, а что же это вы так быстро покинули Украину и свой 15%-й харьковский электорат и полетели в Израиль?" - задал политику неудобный вопрос украинский журналист Василий Крутчак.
На своей странице в фейсбуке он предложил Грановскому вернуться, поскольку на родине его "ждут сюрпризы".
Сам соратник Порошенко, судя по опубликованному скриншоту, прекрасно себя чувствует за границей. "Всем привет из Израиля! Здесь классно", - пишет он, заодно рекламируя израильский ресторан украинской кухни.
Фото: фейсбук/Василий Крутчак
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