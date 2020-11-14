"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии

На встрече с журналистами, которая состоялась 13 ноября, Лукашенко пересказал, как общался с находящейся в тюрьме оппозицией, в том числе и Сергеем Тихановским. Он назвал этого мужчину "своеобразным парнем".

По словам Лукашенко, диалог начался с просьбы Тихановского. Тот интересовался, когда же глава государства выпустит его из тюрьмы.

"А что ты ко мне обращаешься?" - спросил Александр Лукашенко.

На это Тихановский дал понять, что к кому же ему ещё обращаться, как не к президенту.

"Да нет, Сергей, твой президент сейчас в Литве", - не удержался от иронии белорусский лидер, сказав при этом чистую правду.

Он добавил, что после этих слов захохотали все присутствующие. И больше всех смеялся Виктор Бабарико. Тихановскому ничего не оставалось, как произнести, что у него сейчас два президента.

"Время правосудия пришло", - заявила вечером в пятницу лидер оппозиции Светлана Тихановская и рассказала, как дальше жить и думать белорусам. За этими громкими словами последовали не менее громкие рассуждения о фикциях в избирательной системе и правосудии. Лидер оппозиции, юридически не наделённая никакой властью, Тихановская решила амнистировать всех, кто готов способствовать "захвату" Лукашенко и членов его команды. Она также пообещала облегчение участи тем, кто отправит "свидетельства беззакония". Оппозиционерка предлагает "нейтрализовать идеологов и пособников режима". Она объявила "народный трибунал" и анонсировала "самый массовый марш белорусов".