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"А что такое ЕСПЧ?": Будина объяснила, почему надо игнорировать жёсткий ультиматум к России
14 декабря 2021, 21:20 • 177 • Политика
Ольга Будина объяснила, почему надо игнорировать жёсткий ультиматум, предъявленный России Европейским судом по правам человека, который потребовал как можно скорее ввести закон о так называемом домашнем насилии в нашей стране: "А что такое ЕСПЧ?"
ЕСПЧ требует от руководства России как можно скорее ввести закон о так называемом домашнем насилии, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
Суд среди прочего очень хочет, чтобы в отечественном законодательстве появился сам термин "домашнее насилие". Кроме того, он настаивает, чтобы наши власти разработали систему механизмов для сдерживания этого явления и защиты потерпевших от обидчиков.
Если Москва не выполнит эти условия, в Европейском суде по правам человека обещают начать рассматривать соответствующие дела из России в рамках более простой и быстрой процедуры.
Ультиматум западного судебного органа к нашей стране прокомментировала для Царьграда актриса Ольга Будина. По её мнению, этот выпад следует попросту игнорировать.
- напомнила артистка.
Стоит обратить внимание, что Россия не должна выполнять распоряжения ЕСПЧ - такое право нашей стране юридически обеспечили принятые в прошлом году поправки к Конституции. Они утвердили отечественное законодательство как приоритетное над иностранным или наднациональным.
Кроме того, в нашей стране уже давно стараются продвинуть закон о так называемом семейно-бытовом насилии. Однако само это понятие умышленно размывается, поскольку в его определение пытаются встроить, например, "экономическое" и "психологическое" насилие, которые сложно чётко идентифицировать юридически.
Также специалисты отмечают, что во внедрении понятия "домашнее насилие" в законодательство нет необходимости: это явление идентично обычному насилию. Разница лишь в том, что первый термин предполагает наличие семейно-родственных связей между сторонами конфликта.
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