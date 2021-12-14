Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
Главная / Политика

"А что такое ЕСПЧ?": Будина объяснила, почему надо игнорировать жёсткий ультиматум к России

14 декабря 2021, 21:20  •  177 • Политика
Ольга Будина объяснила, почему надо игнорировать жёсткий ультиматум, предъявленный России Европейским судом по правам человека, который потребовал как можно скорее ввести закон о так называемом домашнем насилии в нашей стране: "А что такое ЕСПЧ?"
ЕСПЧ требует от руководства России как можно скорее ввести закон о так называемом домашнем насилии, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
Суд среди прочего очень хочет, чтобы в отечественном законодательстве появился сам термин "домашнее насилие". Кроме того, он настаивает, чтобы наши власти разработали систему механизмов для сдерживания этого явления и защиты потерпевших от обидчиков.
Если Москва не выполнит эти условия, в Европейском суде по правам человека обещают начать рассматривать соответствующие дела из России в рамках более простой и быстрой процедуры.
Ультиматум западного судебного органа к нашей стране прокомментировала для Царьграда актриса Ольга Будина. По её мнению, этот выпад следует попросту игнорировать.
Предлагаю на эту тему совсем не рефлексировать. Потому что - а что вообще такое ЕСПЧ по отношению к нам? К тому же в эфире "Первого русского" уже неоднократно звучала инициатива создать Евразийский суд по правам человека. С этим предложением не раз выступал, например, известный политолог Сергей Судаков,
- напомнила артистка.
Стоит обратить внимание, что Россия не должна выполнять распоряжения ЕСПЧ - такое право нашей стране юридически обеспечили принятые в прошлом году поправки к Конституции. Они утвердили отечественное законодательство как приоритетное над иностранным или наднациональным.
Кроме того, в нашей стране уже давно стараются продвинуть закон о так называемом семейно-бытовом насилии. Однако само это понятие умышленно размывается, поскольку в его определение пытаются встроить, например, "экономическое" и "психологическое" насилие, которые сложно чётко идентифицировать юридически.
Также специалисты отмечают, что во внедрении понятия "домашнее насилие" в законодательство нет необходимости: это явление идентично обычному насилию. Разница лишь в том, что первый термин предполагает наличие семейно-родственных связей между сторонами конфликта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



177
Источник
Похожие новости
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 15:30
Грозящему кровавой расправой Зеленскому ответила Скабеева: "Напоминаю неравнодушным"
14 декабря 2021, 13:45
Жириновский спрогнозировал сроки начала боевых действий на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красн...
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет"
11 декабря 2021, 17:25
Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
11 декабря 2021, 04:00
"Время уступок закончилось": Польский премьер приписал России невообразимое
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.