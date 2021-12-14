"А что такое ЕСПЧ?": Будина объяснила, почему надо игнорировать жёсткий ультиматум к России

Ольга Будина объяснила, почему надо игнорировать жёсткий ультиматум, предъявленный России Европейским судом по правам человека, который потребовал как можно скорее ввести закон о так называемом домашнем насилии в нашей стране: "А что такое ЕСПЧ?"

ЕСПЧ требует от руководства России как можно скорее ввести закон о так называемом домашнем насилии, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Суд среди прочего очень хочет, чтобы в отечественном законодательстве появился сам термин "домашнее насилие". Кроме того, он настаивает, чтобы наши власти разработали систему механизмов для сдерживания этого явления и защиты потерпевших от обидчиков.

Если Москва не выполнит эти условия, в Европейском суде по правам человека обещают начать рассматривать соответствующие дела из России в рамках более простой и быстрой процедуры.

Ультиматум западного судебного органа к нашей стране прокомментировала для Царьграда актриса Ольга Будина. По её мнению, этот выпад следует попросту игнорировать.

Предлагаю на эту тему совсем не рефлексировать. Потому что - а что вообще такое ЕСПЧ по отношению к нам? К тому же в эфире "Первого русского" уже неоднократно звучала инициатива создать Евразийский суд по правам человека. С этим предложением не раз выступал, например, известный политолог Сергей Судаков,

- напомнила артистка.

Стоит обратить внимание, что Россия не должна выполнять распоряжения ЕСПЧ - такое право нашей стране юридически обеспечили принятые в прошлом году поправки к Конституции. Они утвердили отечественное законодательство как приоритетное над иностранным или наднациональным.

Кроме того, в нашей стране уже давно стараются продвинуть закон о так называемом семейно-бытовом насилии. Однако само это понятие умышленно размывается, поскольку в его определение пытаются встроить, например, "экономическое" и "психологическое" насилие, которые сложно чётко идентифицировать юридически.

Также специалисты отмечают, что во внедрении понятия "домашнее насилие" в законодательство нет необходимости: это явление идентично обычному насилию. Разница лишь в том, что первый термин предполагает наличие семейно-родственных связей между сторонами конфликта.