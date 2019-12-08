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"А что, так можно?": Ургант задал Медведеву "личный вопрос"
08 декабря 2019, 14:39 • 185 • Политика
По следам недавно прошедшей пресс-конференции премьер-министра России телеведущий Иван Ургант у себя в авторской программе задал Дмитрию Медведеву "личный вопрос". Как в шутку отмечается в Twitter передачи "Вечерний Ургант", "в окончательную версию интервью его вопросы не вошли…".
Напомним, 5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл пресс-конференцию для представителей отечественных телеканалов и ответил на ряд ключевых для страны и личных вопросов.
Не остался в стороне и телеведущий Иван Ургант. Он представил "полный" вариант пресс-конференции Медведева в своей авторской программе "Вечерний Ургант". Как отмечается в Twitter проекта, "в окончательную версию интервью его вопросы не вошли…".
Фото: скриншот twitter.com/Urgant_Show
Рядом с Ургантом сидел и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Правда, на этот раз молчал, а все вопросы "задавал" только Ургант.
В числе того, чем якобы поинтересовался ведущий у Медведева, были и такие вопросы: "Вы уже приобрели суперсовременную хлебопечку?", "Какая у вас любимая диснеевская принцесса?", "Можно ли забрать стакан с собой?", "Нужно ли плевать на червя, перед тем как забрасывать удочку?"
А под конец решился Ургант задать премьеру "личный вопрос".
"Сейчас вопрос лично от себя. Я давно хочу решиться на один важный шаг в жизни. Нужен совет и поддержка", - отметил он перед тем, как в видеонарезке прозвучал ответ премьера, явно взятый из реальной пресс-конференции.
Интернет-пользователи не решили, что же такое на этот раз сочинил Ургант.
"То ли Ваня троллит, то ли это госзаказ - показать людям, что есть какая-то там критика и издёвка над властью и что нет никакой цензуры и прочего", - предполагает под твитом @ShanatoOda.
"Почему не было вопросов про вилку? Про стул с пиками? Это же итоги года! Нельзя замалчивать такое", - советует @sergofm52.
"А что, так можно?" - иронично удивился @DashkovskySv.
"Туповато…" - коротко прокомментировал @OdessaUkrop.
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