"А что, так можно?": Ургант задал Медведеву "личный вопрос"

Напомним, 5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл пресс-конференцию для представителей отечественных телеканалов и ответил на ряд ключевых для страны и личных вопросов.

Не остался в стороне и телеведущий Иван Ургант. Он представил "полный" вариант пресс-конференции Медведева в своей авторской программе "Вечерний Ургант". Как отмечается в Twitter проекта, "в окончательную версию интервью его вопросы не вошли…".

Фото: скриншот twitter.com/Urgant_Show

Рядом с Ургантом сидел и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Правда, на этот раз молчал, а все вопросы "задавал" только Ургант.

В числе того, чем якобы поинтересовался ведущий у Медведева, были и такие вопросы: "Вы уже приобрели суперсовременную хлебопечку?", "Какая у вас любимая диснеевская принцесса?", "Можно ли забрать стакан с собой?", "Нужно ли плевать на червя, перед тем как забрасывать удочку?"

А под конец решился Ургант задать премьеру "личный вопрос".

"Сейчас вопрос лично от себя. Я давно хочу решиться на один важный шаг в жизни. Нужен совет и поддержка", - отметил он перед тем, как в видеонарезке прозвучал ответ премьера, явно взятый из реальной пресс-конференции.

Интернет-пользователи не решили, что же такое на этот раз сочинил Ургант.

"То ли Ваня троллит, то ли это госзаказ - показать людям, что есть какая-то там критика и издёвка над властью и что нет никакой цензуры и прочего", - предполагает под твитом @ShanatoOda.

"Почему не было вопросов про вилку? Про стул с пиками? Это же итоги года! Нельзя замалчивать такое", - советует @sergofm52.

"А что, так можно?" - иронично удивился @DashkovskySv.

"Туповато…" - коротко прокомментировал @OdessaUkrop.