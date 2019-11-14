Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В нокдауне
Поле конкуренции — космос. Деньги на космическую войну США с Россией и Китаем
Загороднюк: Украина не должна иметь с Россией экономических отношений
Киев не планирует встречу Зеленского с Путиным до саммита в нормандском формате
Главная / Политика

"А что, так можно было?": Организатора "убийства" Бабченко выпустили из тюрьмы по болезни

14 ноября 2019, 15:24  •  113 • Политика
Организатора "убийства" журналиста Аркадия Бабченко освободили из украинской тюрьмы по состоянию здоровья. "А что, так можно было?" - удивляются в соцсетях.
Борис Герман, которого Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, а также в работе на спецслужбы России, был освобождён из тюрьмы по состоянию здоровья. Соответствующее решение вынес Киевский апелляционный суд.
Так называемое убийство журналиста Бабченко состоялось 29 мая 2018 года. Его якобы застрелили на лестничной клетке собственного дома прямо перед входом в квартиру. В "смерти" журналиста Киев, как водится, обвинил российские спецслужбы. Его тут же хором поддержали западные СМИ. Правда, на следующий же день Бабченко внезапно "воскрес". Оказалось, что убийство было инсценировкой СБУ.
При этом в организации несуществующего преступления был обвинён директор украинско-немецкого СП "Шмайсер" Борис Герман. По версии следствия, он якобы работал на Россию и сотрудничал с ФСБ и ГРУ. На суде Борис Герман заявил, что его подставила контрразведка и всё это время он действовал по её указаниям. Суд по делу покушения на Бабченко проходил в закрытом режиме. Борис Герман признал свою вину и заключил сделку со следствием. Ему дали 4,5 года тюремного заключения. Но провел он за решёткой едва год.
"Киевский апелляционный суд 13 ноября удовлетворил жалобу осуждённого Бориса Германа и освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - сообщает "Укринформ".
"Часто у нас организаторов убийств, агентов Кремля-ФСБ-ГРУ, отпускают из тюрьмы по болезни? Вы чё, прикалываетесь?!" - пишет tg-канал "Зрада чи Перемога".
"А что, так можно было?" - смеются в соцсетях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 23:09
"Нарушений сотни": Пострадавшие от паводка в Иркутской области нанимают адвокатов, чтобы заставить чиновников работать
13 ноября 2019, 23:09
За 5 лет "незалежности" в "голодающий" Крым из "сытой" Украины сбежали 50 тысяч человек - эксперт
13 ноября 2019, 19:54
Рыдая, кинулась в ноги - "я устала!": Инвалид умоляла Медведева о помощи в Алтайском крае
13 ноября 2019, 16:39
"Вашингтон развязал "охоту": Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп
13 ноября 2019, 23:09
В России создана система по сбору данных об угрозах нацбезопасности
13 ноября 2019, 23:09
"Так выглядит радость от выполнения задания МВФ": Премьер Украины устроил овации по случаю распродажи страны
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 ноября 2019, 02:24
Коломойский в интервью New York Times : «Русские танки будут стоять возле Кракова и В...
14 ноября 2019, 02:24
"Я глава администрации, а ты шестёрка: В Псковской области займутся чиновником-е...
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к уби...
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ...
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рад...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2019, 11:39
Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике после скандала в Японии
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
08 ноября 2019, 06:24
Неозвученные детали испытаний С-400 на полигоне Капустин Яр. Что имитировали ракеты-мишени «Фаворит-РМ»?
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.