"А что, так можно было?": Организатора "убийства" Бабченко выпустили из тюрьмы по болезни

Борис Герман, которого Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, а также в работе на спецслужбы России, был освобождён из тюрьмы по состоянию здоровья. Соответствующее решение вынес Киевский апелляционный суд.

Так называемое убийство журналиста Бабченко состоялось 29 мая 2018 года. Его якобы застрелили на лестничной клетке собственного дома прямо перед входом в квартиру. В "смерти" журналиста Киев, как водится, обвинил российские спецслужбы. Его тут же хором поддержали западные СМИ. Правда, на следующий же день Бабченко внезапно "воскрес". Оказалось, что убийство было инсценировкой СБУ.

При этом в организации несуществующего преступления был обвинён директор украинско-немецкого СП "Шмайсер" Борис Герман. По версии следствия, он якобы работал на Россию и сотрудничал с ФСБ и ГРУ. На суде Борис Герман заявил, что его подставила контрразведка и всё это время он действовал по её указаниям. Суд по делу покушения на Бабченко проходил в закрытом режиме. Борис Герман признал свою вину и заключил сделку со следствием. Ему дали 4,5 года тюремного заключения. Но провел он за решёткой едва год.