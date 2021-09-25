"А что, так можно было?": Эксперты дали прогноз "слитого" экзитпола

Политологи в России прокомментировали появление в эфире немецкого телеканала ARD "итогов" экзитпола за два дня до парламентских выборов в бундестаг. Голосование пройдёт только в воскресенье.

Политические эксперты России отреагировали на скандал в ФРГ, где за два до голосования на парламентских выборах телеканал ARD внезапно показал "результаты" экзитполов - опросов с участков.

Согласно появившимся в телеэфире данным, предварительные результаты выборов в бундестаг таковы: у СДПГ - 22,7% голосов, у ХДС/ХСС - 22,1%. Причину появления таких "результатов" и их источник телеканал так и не раскрыл.

"А чё, так можно было?" - удивился политолог и профессор Дмитрий Евстафьев.

Социал-демократы, которых все ещё год назад дружно хоронили, имеют шансы взять пост канцлера. Резкое ослабление за последние годы блока ХДС/ХСС и есть главный результат политики Меркель,

- прокомментировал данные сенатор Алексей Пушков.

Политолог Владимир Корнилов также отреагировал на появление досрочных "результатов выборов" в ФРГ - до проведения голосования: "Немецкий канал ARD показал как бы результаты экзитполов завтрашних выборов в Германии. Будет забавно, если они совпадут... Пусть тогда нам расскажут о том, как же это получилось".