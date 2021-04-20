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"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
20 апреля 2021, 07:25 • 393 • Политика
Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендации МИД нашей страны отправиться в Вашингтон на консультации со своим руководством. На опасность такого подозрительного упорства указал политолог Дмитрий Евстафьев: "А что он ждёт?"
Отметим, что, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, Салливану рекомендовали "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьёзные консультации". Ему объяснили, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций. При этом, по данным портала Axios, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придётся заставить".
По мнению политолога Дмитрия Евстафьева, такое поведение американского посла крайне опасно. Эксперт напомнил о попытке переворота в Белоруссии и отметил, что уже тогда стало очевидным, что американское государство считает для себя возможным перейти к методам индивидуального и группового политического террора.
"А отсюда один шаг до террора с использованием оружия массового поражения", – сказал политолог в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
"Ему сказали: давай, до свидания? Он сказал, что он подождёт. А что он ждёт? Протестов для срыва послания президента? - добавил Евстафьев.
При этом эксперт указал на то, что американское посольство в России "превратилось в клубок змей", которые отравляют политическую ситуацию в России.
"Поэтому не надо дожидаться 21 числа. Необходимо ещё раз объяснить послу США, что ему пора домой, и мы послушаем послание и без него, а он по телевизору посмотрит", - подчеркнул он.
По мнению политолога, поведение посла - это "очень опасный политический шаг", который надо пресечь уже сейчас.
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