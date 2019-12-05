"А что он вообще там делал?": Задержание единоросса сотрудниками СБУ в РФ вызвало лишь вопросы

На Украине СБУ задержала члена политсовета севастопольского отделения "Единой России" Игоря Кучерявого. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, на мужчину было заведено уголовное дело по подозрению в совершении госизмены.

Уточняется, что Кучерявый был задержан в Херсонской области.

Задержанному на Украине может грозить до пяти лет тюрьмы.

В Рунете тем временем недоумевают, зачем Кучерявый отправился в Херсон.

"А что он там вообще делал?" - недоумевает в обсуждениях на сайте "РИА Новости" пользователь под ником Nothern Fox.

"А может, он просто к родителям поехал. Или к родственникам. Обратите внимание, что в головах рождается", - добавляет Олег Георгиевич.

Однако, как ранее сообщал источник "Коммерсанта" в парторганизации, Кучерявый приехал в Херсон, чтобы оформить загранпаспорт для будущего отпуска в Европе.

"Вот думаю... А зачем ему паспорт Украины с безвизом? Что с визой платишь госпошлину и в обязательном порядке 200 евро в европейскую страну для расходов, что для безвиза госпошлина и 200 евро на расходы. Тут или ума нет, либо от СБУ топорный вброс", - отметил в обсуждениях комментатор с ником Дроид андроид.

"Обычная провокация. Не будем же мы в ответ арестовывать 3 млн украинцев, приехавших на заработки в РФ", - безапелляционно добавил Александр Тюканов.