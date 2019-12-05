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"А что он вообще там делал?": Задержание единоросса сотрудниками СБУ в РФ вызвало лишь вопросы
05 декабря 2019, 21:39 • 140 • В мире
В Сети пользователи недоумевают, зачем член политсовета севастопольского отделения "Единой России" Игорь Кучерявый отправился в Херсон. Ранее СБУ сообщила, что крымчанина задержали по подозрению в госизмене. "А что он вообще там делал?", - отмечают комментаторы в Рунете.
На Украине СБУ задержала члена политсовета севастопольского отделения "Единой России" Игоря Кучерявого. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, на мужчину было заведено уголовное дело по подозрению в совершении госизмены.
Уточняется, что Кучерявый был задержан в Херсонской области.
Задержанному на Украине может грозить до пяти лет тюрьмы.
В Рунете тем временем недоумевают, зачем Кучерявый отправился в Херсон.
"А что он там вообще делал?" - недоумевает в обсуждениях на сайте "РИА Новости" пользователь под ником Nothern Fox.
"А может, он просто к родителям поехал. Или к родственникам. Обратите внимание, что в головах рождается", - добавляет Олег Георгиевич.
Однако, как ранее сообщал источник "Коммерсанта" в парторганизации, Кучерявый приехал в Херсон, чтобы оформить загранпаспорт для будущего отпуска в Европе.
"Вот думаю... А зачем ему паспорт Украины с безвизом? Что с визой платишь госпошлину и в обязательном порядке 200 евро в европейскую страну для расходов, что для безвиза госпошлина и 200 евро на расходы. Тут или ума нет, либо от СБУ топорный вброс", - отметил в обсуждениях комментатор с ником Дроид андроид.
"Обычная провокация. Не будем же мы в ответ арестовывать 3 млн украинцев, приехавших на заработки в РФ", - безапелляционно добавил Александр Тюканов.
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