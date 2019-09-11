"А что непонятного?": Медведев привел Делягина в "культурный шок"

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев во время программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" рассказал о темпах развития экономики в стране сейчас. Премьер признал, что они "не соответствуют прогнозам и тому, к чему мы стремимся".

Но тут же добавил, что "это не означает, что ничего нельзя сделать".

"Ресурсы для этого в целом есть", - пояснил глава правительства.

Медведев рассказал, что не так давно собирал министров и обсуждал с ними вопрос увеличения темпов роста. По словам премьера, сейчас готовится прогноз, причем сразу по двум сценариям.

"Один оптимальный, а второй более сложный", - отметил глава правительства.

Директор Института проблем глобализации, экономист и политолог Михаил Делягин прокомментировал в беседе с Царьградом заявление Медведева.

"А что непонятного?" - поинтересовался собеседник. По мнению эксперта, глава правительства "точно не расписывается в своих ошибках, потому что так не бывает".

"А то, что он признаёт хотя бы некоторую часть реальности, это значительно лучше, чем если бы он не признавал реальность как таковую, - отмечает Делягин. - Мы-то привыкли уже ко второму. Для нас, когда Медведев признаёт хотя бы часть реальности, это некоторый культурный шок".

Эксперт пояснил, что премьер говорил в "классическом советском стиле".

"Он говорил, что кое-где какие-то ещё недоработки. Классический советский стиль, - поясняет собеседник. - Начать с того, что он заявляет, что у нас есть экономический рост, это уже свидетельство … одарённости, на мой взгляд".

На уточняющий вопрос о том, стоит ли вслед за этими словами ждать каких-то перемен на местах, Делягин ответил прямо.

"Губернаторов не заменили ни одного. Может быть, кого-то заменят ещё. Но, в принципе, а зачем? - задал риторический вопрос политолог. - Если всё, в принципе, хорошо, есть отдельные недостатки. Ну зачем кого-то увольнять?"

Ранее, напомним, неудовлетворительно оценил темпы роста российской экономики президент страны Владимир Путин. На встрече с правительством России он отчитал его за медленные темпы роста экономики нашей страны.

"Динамика в целом нас удовлетворить не может, - подчеркнул глава государства, оценивая темпы роста отечественной экономики. - Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным".

Кроме того, явно не понравились Путину и реальные доходы населения нашей страны.

"С учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно", - отметил Путин, добавив, что "такое положение дел не может не вызывать беспокойства".