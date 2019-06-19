"А что мы вообще там делаем?": На Западе после перехвата "трусливых" B-52 извинились перед русскими

Опубликованные в интернете кадры, на которых запечатлён момент перехвата американских бомбардировщиков B-52H российскими Су-27, вызвали бурную реакцию со стороны западных пользователей. "Пришли ворами, ушли трусами", - высмеивают в Сети американские самолёты.

Вскоре после перехвата американских бомбардировщиков B-52H российскими истребителями Су-27 у российских границ в Сети YouTube появилось видео с данным инцидентом.

Многие западные интернет-пользователи не увидели ничего предосудительного в действиях российских истребителей, ведь до сих пор непонятно, что вообще американские бомбардировщики делали вблизи российских границ.

"А что мы вообще делаем в воздушном пространстве России? Россия, я прошу прощения за это. Лично я этого не одобряла, да и вообще не знала об этом", - пишет американка под ником Glenda Terry.

Скриншоты Twitter

Другие же пользователи попросту высмеяли лётчиков американских бомбардировщиков.

"Пришли ворами, ушли трусами", - едко комментирует кадры YouTube-пользователь под ником mountain lion.

"Огонь!" - восклицает пользователь jimmy james.

"США запускает свои бомбардировщики вблизи российских границ, а потом утверждает, что это не провокация. Логика у пропагандирующего войну американского правительства просто железная", - отмечает LVPN.