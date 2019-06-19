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"А что мы вообще там делаем?": На Западе после перехвата "трусливых" B-52 извинились перед русскими
19 июня 2019, 22:09 • 117 • В мире
Западные пользователи высмеяли появление и перехват американских бомбардировщиков B-52 близ российских границ. "А что мы вообще там делаем? Россия, я прошу прощения за это", - сокрушённо написала одна из пользовательниц Сети. Другие решили высмеять действия пилотов B-52: "Пришли ворами, ушли трусами".
Опубликованные в интернете кадры, на которых запечатлён момент перехвата американских бомбардировщиков B-52H российскими Су-27, вызвали бурную реакцию со стороны западных пользователей. "Пришли ворами, ушли трусами", - высмеивают в Сети американские самолёты.
Вскоре после перехвата американских бомбардировщиков B-52H российскими истребителями Су-27 у российских границ в Сети YouTube появилось видео с данным инцидентом.
Многие западные интернет-пользователи не увидели ничего предосудительного в действиях российских истребителей, ведь до сих пор непонятно, что вообще американские бомбардировщики делали вблизи российских границ.
"А что мы вообще делаем в воздушном пространстве России? Россия, я прошу прощения за это. Лично я этого не одобряла, да и вообще не знала об этом", - пишет американка под ником Glenda Terry.
Скриншоты Twitter
Другие же пользователи попросту высмеяли лётчиков американских бомбардировщиков.
"Пришли ворами, ушли трусами", - едко комментирует кадры YouTube-пользователь под ником mountain lion.
"Огонь!" - восклицает пользователь jimmy james.
"США запускает свои бомбардировщики вблизи российских границ, а потом утверждает, что это не провокация. Логика у пропагандирующего войну американского правительства просто железная", - отмечает LVPN.
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