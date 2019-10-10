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"А чего весь прогрессивный Запад молчит?!": На Украине националисты издевались над негром
10 октября 2019, 23:54 • 104 • Политика
Украинские националисты силой заставили негра съесть на камеру банан. "А чего весь прогрессивный Запад молчит?!" - негодуют в соцсетях.
На Украине националисты устроили в крупном супермаркете издевательство над негром и, угрожая физическим насилием, заставили его на камеру съесть банан. Видеозапись происшествия опубликовал в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.
На записи видно, как чернокожий гость Украины пытается уйти от конфликта, однако националист преследует его и требует съесть банан, при этом снимая всё на камеру телефона. В ответ на отказ радикал наносит своей жертве несколько ударов по голове.
Кассирша супермаркета "АТБ", где всё происходит, окрикнула националиста и потребовала прекратить издевательства, но ее просто проигнорировали. В итоге чернокожий, чтобы от него отстали, съедает на камеру банан.
Напомним, что проукраинские и прозападные СМИ постоянно уверяют, что проблемы национализма на Украине якобы нет.
Фото: скриншот Twitter/@Curvasud99.
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