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"А чего весь прогрессивный Запад молчит?!": На Украине националисты издевались над негром

10 октября 2019, 23:54  •  104 • Политика
Украинские националисты силой заставили негра съесть на камеру банан. "А чего весь прогрессивный Запад молчит?!" - негодуют в соцсетях.
На Украине националисты устроили в крупном супермаркете издевательство над негром и, угрожая физическим насилием, заставили его на камеру съесть банан. Видеозапись происшествия опубликовал в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.
На записи видно, как чернокожий гость Украины пытается уйти от конфликта, однако националист преследует его и требует съесть банан, при этом снимая всё на камеру телефона. В ответ на отказ радикал наносит своей жертве несколько ударов по голове.
Кассирша супермаркета "АТБ", где всё происходит, окрикнула националиста и потребовала прекратить издевательства, но ее просто проигнорировали. В итоге чернокожий, чтобы от него отстали, съедает на камеру банан.
"Украина, наши дни, супермаркет "АТБ", европейские ценности. Юберменши издеваются над человеком", - комментирует ролик Гаспарян.
"Обезьяны - это те, кто снимает этот ролик", - добавляет Олег Лучко @ovl49_o.
"А чего весь прогрессивный Запад молчит?! Или у них отношение и не менялось с рабовладельческих времен?!" - интересуется J.T. @Curvasud99.
Напомним, что проукраинские и прозападные СМИ постоянно уверяют, что проблемы национализма на Украине якобы нет.
Фото: скриншот Twitter/@Curvasud99.

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