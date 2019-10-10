"А чего весь прогрессивный Запад молчит?!": На Украине националисты издевались над негром

На Украине националисты устроили в крупном супермаркете издевательство над негром и, угрожая физическим насилием, заставили его на камеру съесть банан. Видеозапись происшествия опубликовал в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.

На записи видно, как чернокожий гость Украины пытается уйти от конфликта, однако националист преследует его и требует съесть банан, при этом снимая всё на камеру телефона. В ответ на отказ радикал наносит своей жертве несколько ударов по голове.

Кассирша супермаркета "АТБ", где всё происходит, окрикнула националиста и потребовала прекратить издевательства, но ее просто проигнорировали. В итоге чернокожий, чтобы от него отстали, съедает на камеру банан.

"Украина, наши дни, супермаркет "АТБ", европейские ценности. Юберменши издеваются над человеком", - комментирует ролик Гаспарян. "Обезьяны - это те, кто снимает этот ролик", - добавляет Олег Лучко @ovl49_o. "А чего весь прогрессивный Запад молчит?! Или у них отношение и не менялось с рабовладельческих времен?!" - интересуется J.T. @Curvasud99.

Напомним, что проукраинские и прозападные СМИ постоянно уверяют, что проблемы национализма на Украине якобы нет.

Фото: скриншот Twitter/@Curvasud99.