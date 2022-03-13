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"А Байден пришлёт открытку?": Читатели из Болгарии съязвили над "американским ковбоем"
13 марта 2022, 05:10 • 68 • Политика
Читатели болгарского интернет-издания "Факти" съязвили по поводу поста Джо Байдена о русской спецоперации.
Спецоперация России на Украине, по мнению президента США, не приведёт к победному результату. Своими мыслями американский лидер Джо Байден поделился в Twitter, за что и получил порцию нелестных оценок.
Кроме того, Байден заявил, что происходящее на Украине не смогло "сломить решимость Европы" и "расколоть Америку".
Читатели из Болгарии повеселились, оценивая высказывания Сонного Джо - так в СМИ прозвали Байдена. Комментаторы в свою очередь обвинили Вашингтон в эскалации напряжённости вокруг Украины, а также припомнили былые "заслуги" США в боевых операциях.
"А ковбои победили во Вьетнаме, Северной Корее, Афганистане, Ливии, Сирии?" - задался вопросом комментатор под ником Само Питам.
"Этот конфликт породила не Украина, а вы. А то, что глупые украинцы попались на вашу удочку, действительно ужасно и прискорбно", - написал пользователь под ником Сивата Чапла.
СССРБарета тоже не удержался от шутки в адрес американцев.
"А пришлёт ли он открытку с мощной поддержкой Украины от США?" - язвительно заметил он.
"Кто-нибудь, разбудите спящего Джозефа. Он всё ещё живёт в своём вымышленном мире до 24 февраля", - подытожили интернет-пользователи.
Ранее читатели британского издания Daily Mail выступили с критикой из-за ограничительных мер, направленных против России, со стороны Соединённых Штатов. По их мнению, Джо Байден подобными действиями наносит вред американским же гражданам.
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