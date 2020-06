"А-а-а, Макарена!" Нацгвардия США применила на протестующих проверенный в Ираке метод усмирения

Перед началом комендантского часа в Атланте, введённого в связи с протестами, служащие Нацгвардии станцевали для толпы. На записи видно, как люди в форме танцуют под зажигательную и известную по всему миру музыку. На кадрах запечатлено, как некоторые из протестующих присоединяются к нацгвардейцам.

Видеозапись завирусилась - и в соцсетях стали гадать, что это за приём, использованный силовиками?

Американский журналист Дэн Коэн полагает, что это была "психологическая операция, призванная заставить протестующих соблюдать комендантский час". Он также напомнил, что таким образом офицеры военно-психологических операций США пытались умиротворить иракцев, обучая детей макарене.

"Теперь эта тактика успешно используется протестующими в США, чтобы заставить их соблюдать комендантский час. Это стратегия борьбы с повстанцами", - пишет он в Twitter.

