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"А-а-а, Макарена!" Нацгвардия США применила на протестующих проверенный в Ираке метод усмирения

07 июня 2020, 20:00  •  94 • В мире
Служащие Нацгвардии США в Атланте опробовали на протестующих приёмчик в стиле "А-а-а, Макарена!", использованный ещё в Ираке. На видео, распространившемся в соцсетях, запечатлено, как люди в форме танцуют перед толпой.
Перед началом комендантского часа в Атланте, введённого в связи с протестами, служащие Нацгвардии станцевали для толпы. На записи видно, как люди в форме танцуют под зажигательную и известную по всему миру музыку. На кадрах запечатлено, как некоторые из протестующих присоединяются к нацгвардейцам.
Countdown to curfew in Atlanta pic.twitter.com/vvITsNMSdB
— Jenny Jarvie (@JennyJarvie) June 5, 2020
Видеозапись завирусилась - и в соцсетях стали гадать, что это за приём, использованный силовиками?
Американский журналист Дэн Коэн полагает, что это была "психологическая операция, призванная заставить протестующих соблюдать комендантский час". Он также напомнил, что таким образом офицеры военно-психологических операций США пытались умиротворить иракцев, обучая детей макарене.
"Теперь эта тактика успешно используется протестующими в США, чтобы заставить их соблюдать комендантский час. Это стратегия борьбы с повстанцами", - пишет он в Twitter.
US military psychological operations officers attempted to pacify Iraqis by teaching children the macarena. Now this tactic is successfully being used on protesters in the US to get them to abide by curfew. This is a counter-insurgency strategy. https://t.co/GLexOVI95Y pic.twitter.com/6Np6apB53l
— Dan Cohen (@dancohen3000) June 6, 2020
Отметим, что не только макарену используют американские силовики. Так, ранее в городе Линкольн в штате Небраска полицейские станцевали с участниками мирного протеста танец Cupid Shuffle.
Напомним, что в США в последнее время продолжались акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания правоохранительными органами.

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