"А-а-а-а!!!", "Ух ты!": Секретность анализов Навального зашкалила

Напомним, ранее вокруг результатов анализов Алексея Навального, которого перевезли на лечение в немецкую клинику из омской больницы, поднялась буча на весь мир. Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене якобы обнаружил в пробах биоматериала оппозиционера следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

Западные СМИ и политики разразились гневными комментариями в адрес российских властей и Кремля, дошло и до голословных обвинений в адрес президента России Владимира Путина. Зазвучали призывы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Однако ситуация, похоже, может повториться, как и в случае с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Тогда Россию тоже голословно обвинили в использовании боевого яда "Новичок" и отказались сотрудничать по делу, не предоставив данных. На похожий сценарий намекает и ответ официального представителя медико-санитарной службы бундесвера. В частности, речь идёт о том, что Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене "не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности".

"Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ, - уточнили в интервью "Новой газете". - В столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ".

Зашкаливающий уже уровень секретности анализов Навального вызвал в соцсетях весьма эмоциональную реакцию.

"Ух ты…" - отреагировал Telegram-канал "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева". - У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем. И бутылку посмотреть нельзя?"

А известный блогер "Голос Мордора" и вовсе прокричался.

"А-а-а-а-а-а!!!" - отреагировал он в Twitter на заявление немецкого института.

"А ведь "немецкие учёные" данным своим заявлением просто уничтожили"репутацию и авторитет" ещё тех..."британских учёных", - считает @igor301272.

"Операция "Кот Скрипаля - 2", - иронизирует @ElenaAGord.