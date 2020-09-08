Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / В мире

"А-а-а-а!!!", "Ух ты!": Секретность анализов Навального зашкалила

08 сентября 2020, 23:35  •  50 • В мире
Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене сообщил о том, что не может передать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. То есть по запросу России результаты не передадут? Такой зашкаливающий уровень секретности анализов блогера вызвал в соцсетях эмоциональную реакцию. "А-а-а-а-а!!!", "Ух ты!" - пишут интернет-пользователи.
Напомним, ранее вокруг результатов анализов Алексея Навального, которого перевезли на лечение в немецкую клинику из омской больницы, поднялась буча на весь мир. Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене якобы обнаружил в пробах биоматериала оппозиционера следы отравляющего вещества из группы "Новичок".
Западные СМИ и политики разразились гневными комментариями в адрес российских властей и Кремля, дошло и до голословных обвинений в адрес президента России Владимира Путина. Зазвучали призывы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".
Однако ситуация, похоже, может повториться, как и в случае с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Тогда Россию тоже голословно обвинили в использовании боевого яда "Новичок" и отказались сотрудничать по делу, не предоставив данных. На похожий сценарий намекает и ответ официального представителя медико-санитарной службы бундесвера. В частности, речь идёт о том, что Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене "не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности".
"Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ, - уточнили в интервью "Новой газете". - В столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ".
Зашкаливающий уже уровень секретности анализов Навального вызвал в соцсетях весьма эмоциональную реакцию.
"Ух ты…" - отреагировал Telegram-канал "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева". - У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем. И бутылку посмотреть нельзя?"
А известный блогер "Голос Мордора" и вовсе прокричался.
"А-а-а-а-а-а!!!" - отреагировал он в Twitter на заявление немецкого института.
"А ведь "немецкие учёные" данным своим заявлением просто уничтожили"репутацию и авторитет" ещё тех..."британских учёных", - считает @igor301272.
"Операция "Кот Скрипаля - 2", - иронизирует @ElenaAGord.
"Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, который обнаружил следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в пробах биоматериала Алексея Навального, не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности."

А-а-а-а-а!!!
- Голос Мордора (@spacelordrock) September 7, 2020

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
08 сентября 2020, 00:40
Проект «Великая Польша» – как барьер между Россией и Германией
07 сентября 2020, 22:50
Свидетеля MH17 пытали: Французы разоблачили "честность" Киева
07 сентября 2020, 21:00
"Были отрезаны пламенем": Двое украинцев подорвались на минах в Донбассе после пьяного поджога
08 сентября 2020, 02:30
Требуется разрешение от больного в коме? МИД ФРГ объяснил задержку передачи данных по Навальному
08 сентября 2020, 00:35
«Процветание» по-британски: какие последствия ожидают Лондон в случае выхода из переговоров с ЕС по торговому соглашению
07 сентября 2020, 20:55
«Реагирует на обращения»: что сообщили в «Шарите» о состоянии Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал&qu...
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливу...
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища...
08 сентября 2020, 14:25
"Они не сказали самого главного": Захарова указала на два прокола Германии ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.