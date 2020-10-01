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"95-й квартал" мы ещё выдержим": Депутат Рады без стеснения выдал правду о катаклизме на Украине

01 октября 2020, 01:25  •  107 • В мире
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович не постеснялся в прямом эфире выдать правду об "экономическом тупике", в который ведёт Украину действующая власть, а также предсказал грядущий катаклизм в стране. "95-й квартал" мы ещё выдержим, а дальше как-то сложно", - отметил парламентарий.
О том, что Украина семимильными шагами идёт к экономическому кризису, ранее эксперты, в том числе и местные, говорили уже не раз. Своё пророчество выдал депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала "112 Украина".
"95-й квартал" мы ещё выдержим, а дальше как-то сложно", - высказался парламентарий.
По его мнению, Незалежную при современном экономическом подходе властей ожидает "катаклизм".
Рабинович призвал "не стесняться и сказать очень просто". И тут же последовал своему же совету, выдав на-гора правду об экономической ситуации, указав на имеющиеся у него "шокирующие цифры".
"Тот экономический тупик, в который нас заводит власть "зелёных", всё равно приведёт к такому катаклизму, который приведёт к мегасдвигам в нашей стране", - выразил свою точку зрения депутат Рады.
По его мнению, если действующую власть не остановить, "то, к сожалению, будет очень плохо". Рабинович не исключил, что в результате страна придёт не только к новым парламентским выборам. Но и нового президента украинцам выбирать придётся.
"Украина - это страна с непредсказуемым и прошлым, и будущим, поэтому что здесь будет через две недели, неизвестно", - пояснил депутат.

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