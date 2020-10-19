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"85% людей, которые носят маски, заражаются": доктор Мясников оценил заявление Дональда Трампа

19 октября 2020, 15:55  •  79 • В мире
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил заявление президента США Дональда Трампа по поводу защиты от коронавируса. "85%, которые носят маски, заражаются", - уверен американский глава, хотя его пытались в этом переубедить.
В Telegram-канале "Доктор Мясников" приведён перевод диалога между президентом Трампом и журналисткой Саванной Гатри, которая была модератором на встрече с избирателями в Майами. Американский лидер сообщил, что все сотрудники Белого дома, включая его самого, регулярно сдают тесты на COVID-19, но "потом что-то происходит".
Дальше он перевёл тему на маски. Дональд Трамп признался: против масок ничего не имеет и не возражает против их ношения. Даже сам советует другим использовать эти средства индивидуальной защиты.
"Но на днях прозвучало заявление, что 85% людей, которые носят маски, заражаются", - произнёс президент США.
На это журналистка возразила, что в том исследовании, которое он имел в виду, подобная статистика не представлена. Трамп стал спорить: мол, он это сам слышал и видел. Он подчеркнул, что постоянно носить маску не собирается, так как президент должен оставаться на виду, встречаться с людьми, а не закрываться в кабинете или прятаться в подвале.
Трамп упомянул о губернаторе Вирджинии и сенаторе от Северной Каролины Томе Тиллисе. Они постоянно носили медицинские маски, но заражения коронавирусом не избежали.
Доктор Мясников оценил заявление Дональда Трампа.
"Трампа, конечно, заносит. Трамп, конечно, не прав. Но как прёт напролом!" - написал он.

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