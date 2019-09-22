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"720 Хиросим": NI оценил способность подлодки "Борей" отомстить за уничтожение России
22 сентября 2019, 10:39 • 271 • Политика
Российские атомные подлодки проекта "Борей" могут обрушить на США 72 ядерные боеголовки, мощность каждой из которых в 10 раз превосходит бомбу, сброшенную на Хиросиму. Таким образом Россия сможет отомстить Америке и сделать ее "необитаемой" даже в случае, если все её остальные ядерные силы будут уничтожены, пишет американское National Interest.
Каждая из 16 ракет Р-30 "Булава", которыми оснащена подводная лодка, несет шесть боеголовок мощностью 150 килотонн, которые могут разделяться и уничтожать отдельные цели. Таким образом, один "Борей" может обрушить на города и базы США 72 ядерные боеголовки, каждая из которых по своей разрушительной силе в десять раз превосходят бомбу, сброшенную американцами Хиросиму, отмечает обозреватель издания.
В годы холодной войны подводные лодки СССР "были более шумными", чем подлодки Запада, и более "уязвимыми". Однако в 1980-е годы СССР импортировал из Норвегии и Японии бесшумные технологии, создав подлодку проекта "Щука-Б", по акустической скрытности равную подводным лодкам США класса Los Angeles.
Благодаря этому подлодки проекта "Борей" стали бесшумными и могут оставаться незаметными, передвигаясь с более высокой скоростью, чем подводная лодка Ohio, отмечает автор.
По госпрограмме вооружений ВМФ РФ собирается построить восемь подлодок класса "Борей". В их число уже вошли три: "Александр Невский", "Юрий Долгорукий" и "Владимир Мономах". Четвертая, "Князь Владимир", сейчас проходит ходовые испытания, подчеркивается в статье.
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