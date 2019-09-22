Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США потребовали от России уважения к иеговистам, осужденным за экстремизм
Соколова внезапно растерзала Порошенко
"Хотят доказать, что и они "парни не робкого десятка": Эксперт оц...
"Примут на грудь и идут на подвиги": Несчастные случаи с туристами из ...
Главная / Политика

"720 Хиросим": NI оценил способность подлодки "Борей" отомстить за уничтожение России

22 сентября 2019, 10:39  •  271 • Политика
Российские атомные подлодки проекта "Борей" могут обрушить на США 72 ядерные боеголовки, мощность каждой из которых в 10 раз превосходит бомбу, сброшенную на Хиросиму. Таким образом Россия сможет отомстить Америке и сделать ее "необитаемой" даже в случае, если все её остальные ядерные силы будут уничтожены, пишет американское National Interest.
Каждая из 16 ракет Р-30 "Булава", которыми оснащена подводная лодка, несет шесть боеголовок мощностью 150 килотонн, которые могут разделяться и уничтожать отдельные цели. Таким образом, один "Борей" может обрушить на города и базы США 72 ядерные боеголовки, каждая из которых по своей разрушительной силе в десять раз превосходят бомбу, сброшенную американцами Хиросиму, отмечает обозреватель издания.
В годы холодной войны подводные лодки СССР "были более шумными", чем подлодки Запада, и более "уязвимыми". Однако в 1980-е годы СССР импортировал из Норвегии и Японии бесшумные технологии, создав подлодку проекта "Щука-Б", по акустической скрытности равную подводным лодкам США класса Los Angeles.
Благодаря этому подлодки проекта "Борей" стали бесшумными и могут оставаться незаметными, передвигаясь с более высокой скоростью, чем подводная лодка Ohio, отмечает автор.
По госпрограмме вооружений ВМФ РФ собирается построить восемь подлодок класса "Борей". В их число уже вошли три: "Александр Невский", "Юрий Долгорукий" и "Владимир Мономах". Четвертая, "Князь Владимир", сейчас проходит ходовые испытания, подчеркивается в статье.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



271
Источник
Похожие новости
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
21 сентября 2019, 16:24
"Назло маме уши отморожу". Слуцкий прокомментировал отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ
21 сентября 2019, 21:39
"Снова сбой!": После "русской" "охоты на ведьм" Трамп открыл сезон "украинской"
21 сентября 2019, 18:24
С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год
21 сентября 2019, 15:09
Пушков оценил слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада
21 сентября 2019, 18:24
"Иначе Путин победит": Куда заведет Украину истерика из-за возвращения России в ПАСЕ?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
15 сентября 2019, 12:39
«Женщина может взять оружие»: бывшая участница женского батальона дагестанского села Дылым о событиях 20-летней давности
19 сентября 2019, 07:54
"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
20 сентября 2019, 13:09
"Как бы ни был хорош план, всегда есть русские": Что ждёт американцев в случае удара по Калининграду
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.