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"700 тысяч - и через месяц паспорт твой": Жириновский рассказал, как русских вынуждают платить за получение российского гражданства

20 июня 2019, 01:24  •  47 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился позицией депутатов Госдумы, отказавшихся принять в первом чтении законопроект об упрощённом получении гражданства России русскими гражданами. В комментарии Царьграду политик рассказал, что из-за нынешнего положения вещей русским приходится платить огромные взятки, и это ни для кого не секрет: "Взятка - пожалуйста: 700 тысяч - и через месяц ты получишь русский паспорт".
Напомним, что в знак протеста против дискриминации русских Жириновский покинул зал заседаний Госдумы. Обсуждая свой шаг с Царьградом, лидер ЛДПР отметил, что законопроект вносился в повестку дня только за май - дважды. При этом его постоянно "не успевали" рассмотреть.
В итоге Жириновский потребовал поставить законопроект в первый блок, но теперь в правительстве заявили, что инициатива противоречит Конституции РФ. Причём в той части, которая подразумевает равенство всех граждан.
"Это же чушь. Мы же никого не ограничиваем. У нас в очереди на гражданство, в мучительных очередях, стоят только русские, по всему миру", - возмутился Жириновский. Он сравнил соотечественников с тяжёлыми больными, которых нужно везти не в общую палату, а сразу в реанимацию.
"Посмотрите, что они сделали. Миграционные центры в Сахарово отправили. Далеко, окраина Москвы. Туда приезжают все, всю ночь стоят, и утром только часть попадает на приём. И так в несколько заходов. Потом собирают справки. Когда последнюю справку соберут, первые справки уже по времени устарели.
Так мучают годами. Люди сдать не могут документы. Взятка - пожалуйста: 700 тысяч - и через месяц ты получишь русский паспорт. Вот это проблема. Сколько можно издеваться?" - эмоционально говорит Жириновский. В итоге он назвал Думу "антирусской".

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