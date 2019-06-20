"700 тысяч - и через месяц паспорт твой": Жириновский рассказал, как русских вынуждают платить за получение российского гражданства

Напомним, что в знак протеста против дискриминации русских Жириновский покинул зал заседаний Госдумы. Обсуждая свой шаг с Царьградом, лидер ЛДПР отметил, что законопроект вносился в повестку дня только за май - дважды. При этом его постоянно "не успевали" рассмотреть.

В итоге Жириновский потребовал поставить законопроект в первый блок, но теперь в правительстве заявили, что инициатива противоречит Конституции РФ. Причём в той части, которая подразумевает равенство всех граждан.

"Это же чушь. Мы же никого не ограничиваем. У нас в очереди на гражданство, в мучительных очередях, стоят только русские, по всему миру", - возмутился Жириновский. Он сравнил соотечественников с тяжёлыми больными, которых нужно везти не в общую палату, а сразу в реанимацию.

"Посмотрите, что они сделали. Миграционные центры в Сахарово отправили. Далеко, окраина Москвы. Туда приезжают все, всю ночь стоят, и утром только часть попадает на приём. И так в несколько заходов. Потом собирают справки. Когда последнюю справку соберут, первые справки уже по времени устарели.

Так мучают годами. Люди сдать не могут документы. Взятка - пожалуйста: 700 тысяч - и через месяц ты получишь русский паспорт. Вот это проблема. Сколько можно издеваться?" - эмоционально говорит Жириновский. В итоге он назвал Думу "антирусской".