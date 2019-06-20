|
"700 тысяч - и через месяц паспорт твой": Жириновский рассказал, как русских вынуждают платить за получение российского гражданства
20 июня 2019, 01:24 • 47 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился позицией депутатов Госдумы, отказавшихся принять в первом чтении законопроект об упрощённом получении гражданства России русскими гражданами. В комментарии Царьграду политик рассказал, что из-за нынешнего положения вещей русским приходится платить огромные взятки, и это ни для кого не секрет: "Взятка - пожалуйста: 700 тысяч - и через месяц ты получишь русский паспорт".
Напомним, что в знак протеста против дискриминации русских Жириновский покинул зал заседаний Госдумы. Обсуждая свой шаг с Царьградом, лидер ЛДПР отметил, что законопроект вносился в повестку дня только за май - дважды. При этом его постоянно "не успевали" рассмотреть.
В итоге Жириновский потребовал поставить законопроект в первый блок, но теперь в правительстве заявили, что инициатива противоречит Конституции РФ. Причём в той части, которая подразумевает равенство всех граждан.
"Это же чушь. Мы же никого не ограничиваем. У нас в очереди на гражданство, в мучительных очередях, стоят только русские, по всему миру", - возмутился Жириновский. Он сравнил соотечественников с тяжёлыми больными, которых нужно везти не в общую палату, а сразу в реанимацию.
"Посмотрите, что они сделали. Миграционные центры в Сахарово отправили. Далеко, окраина Москвы. Туда приезжают все, всю ночь стоят, и утром только часть попадает на приём. И так в несколько заходов. Потом собирают справки. Когда последнюю справку соберут, первые справки уже по времени устарели.
Так мучают годами. Люди сдать не могут документы. Взятка - пожалуйста: 700 тысяч - и через месяц ты получишь русский паспорт. Вот это проблема. Сколько можно издеваться?" - эмоционально говорит Жириновский. В итоге он назвал Думу "антирусской".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2019, 05:54
|
18 июня 2019, 15:09
|
14 июня 2019, 05:39
|
14 июня 2019, 05:39
|
16 июня 2019, 06:24
|
18 июня 2019, 07:09
|
15 июня 2019, 04:24