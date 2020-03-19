"7 месяцев - и 8 миллионов мертвы": Убийственный марш коронавируса по планете предсказали в 2010 году

В 2010 году Фонд Рокфеллера в сотрудничестве с глобальной бизнес-сетью футуролога Питера Шварца опубликовал доклад, в котором описывался сценарий глобальной пандемии и её последствий для общества. Речь идёт о документе под названием "Сценарии будущего развития технологий и международного развития".

Всего в докладе рассматривается четыре ключевых сценария. Один из них называется "Стоп-шаг" (lock-step) и описывает, как изменятся технологии и общество после глобальной пандемии.

Согласно сценарию, новый вирус заражает 20% населения планеты и убивает 8 миллионов всего за 7 месяцев. Также болезнь наносит серьёзный удар по экономике. Международная мобильность товаров и людей останавливается, что приводит к разрыву глобальных цепочек поставок, падению туризма, а также снижению внутренних экономических процессов.

При этом развитые страны, в частности США, оказываются неэффективными в борьбе с болезнью из-за слишком мягких мер, предпринятых для сдерживания вируса. Зато Китай и другие страны с сильной вертикалью власти, напротив, демонстрируют крайнюю эффективность в борьбе с вирусом.

В докладе отмечается, что в результате эпидемии национальные лидеры укрепят власть в своих странах за счёт установок жёстких правил и ограничений. В частности, речь идёт об обязательном ношении медицинских масок и обязательной проверке температуры тела в общественных местах.

При этом после окончания пандемии установленные меры контроля никуда не денутся, пугают авторы доклада. И это происходит с одобрения граждан, согласных поступиться частью свобод ради безопасности. В развитых странах, по мнению составителей документа, усиление контроля приведёт к обязательной биометрии всех граждан, а также жёсткому регулированию отраслей, признанных жизненно важными.

В плане технологий, которым также посвящён доклад, предсказывается бурное развитие медицинской отрасли. В частности, появятся технологии, связанные с быстрой диагностикой различных заболеваний, а также средства мгновенного сканирования состояния здоровья человека. Кроме того, предполагается, что пандемия заставит человечество обратить внимание на состояние окружающей среды, по крайней мере сильно изменится восприятие окружения.

Напомним также, что кандидат медицинских наук Игорь Никоноров, старший научный сотрудник НИИ гриппа, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в мире, не исключил, что болезнь может стать сезонной, но будет протекать в более лёгкой форме.