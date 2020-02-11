"688 дней я провела в аду": Пленница СБУ рассказала о пытках и изнасилованиях в застенках секретной тюрьмы

Бывшая пленница СБУ Юлия Просолова, которую удалось вернуть по обмену, рассказала в откровенном интервью об ужасах, которые творятся в секретной тюрьме украинской спецслужбы. По словам женщины, это был настоящий ад.

Речь идёт о пыточной под кодовым названием "библиотека", которую СБУ организовала в здании мариупольского аэропорта. Там пленница провела 688 дней, пока осенью 2019 года её не обменяли.

Просолова отмечает, что место, где она оказалась, даже нельзя назвать тюрьмой, так как в тюрьме есть хоть какие-то правила. В украинском плену нет никаких правил, там человек полностью отдан на милость палачей, которые могут сделать всё что захотят.

Самым страшным моментом она называет день, когда её сбили с ног и начали заворачивать в целлофан, чтобы похоронить заживо. Таким извращённым методом каратели решили принудить женщину взять на себя вину за взрыв полковника СБУ Александра Хараберюша. Просолова была уверена, что умрёт, но осенью объявили обмен и её имя попало в заветный список.