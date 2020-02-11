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"688 дней я провела в аду": Пленница СБУ рассказала о пытках и изнасилованиях в застенках секретной тюрьмы
11 февраля 2020, 01:54 • 105 • Политика
Пленница СБУ Юлия Просолова рассказа в интервью, как украинские каратели насиловали её 11 дней подряд, а потом чуть не похоронили заживо. "688 дней я провела в кромешном аду с карателями", - вспоминает она со слезами на глазах.
Бывшая пленница СБУ Юлия Просолова, которую удалось вернуть по обмену, рассказала в откровенном интервью об ужасах, которые творятся в секретной тюрьме украинской спецслужбы. По словам женщины, это был настоящий ад.
Речь идёт о пыточной под кодовым названием "библиотека", которую СБУ организовала в здании мариупольского аэропорта. Там пленница провела 688 дней, пока осенью 2019 года её не обменяли.
Просолова отмечает, что место, где она оказалась, даже нельзя назвать тюрьмой, так как в тюрьме есть хоть какие-то правила. В украинском плену нет никаких правил, там человек полностью отдан на милость палачей, которые могут сделать всё что захотят.
Самым страшным моментом она называет день, когда её сбили с ног и начали заворачивать в целлофан, чтобы похоронить заживо. Таким извращённым методом каратели решили принудить женщину взять на себя вину за взрыв полковника СБУ Александра Хараберюша. Просолова была уверена, что умрёт, но осенью объявили обмен и её имя попало в заветный список.
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