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"65 миллионов будущих жертв": Al Jazeera собрала популярные слухи о коронавирусе

05 февраля 2020, 22:24  •  54 • В мире
Больше месяца назад из Китая стали поступать сообщения о появлении нового штамма коронавируса. Эпицентром его распространения стал город Ухань, а затронуло заболевание уже более 20 стран, вызвав панику в соцсетях всего мира. "Где правда, а где ложь?" - задались вопросом журналисты катарского издания Al Jazeera и собрали шесть самых популярных мифов о коронавирусе.
ВОЗ назвала вспышку этого заболевания "глобальной чрезвычайной ситуацией" в области здравоохранения. За месяц с небольшим после начала распространения коронавируса Сеть успела наполниться разнообразной и очень недостоверной информацией о нём.
В Facebook, Twitter и на YouTube появились сотни дезинформирующих пользователей видеороликов. Все они достаточно быстро набирают просмотры и лайки. При этом администрация перечисленных платформ не может остановить распространение фейков.
Один из самых популярных – миф о том, что эпидемия случилась из-за того, что в Китае производят биологическое оружие. И занимаются его разработкой якобы именно в Уханьском институте вирусологии.
Второй по популярности миф гласит, что новый штамм коронавируса был ввезен в Ухань контрабандой из канадской лаборатории.
"Шпионы выкрали коронавирус из Канады и отправили его в Ухань для использования в качестве оружия для поражения иностранных врагов", - сообщил в Twitter представитель Республиканской партии Соломон Юэ.
У аккаунта – больше ста тысяч подписчиков. Так что распространение этому фейку было обеспечено.
Еще один миф сообщает о том, что учёные уже успели создать вакцину против коронавируса и она даже якобы запатентована, а вирус был "запущен" только ради того, чтобы получить прибыль от продажи вакцины. Распространение этой фейковой информации в Facebook удалось остановить: при попытке поделиться постом появляется сообщение о том, что публикация содержит ложные данные.
В Сети можно увидеть также сообщения о том, что, согласно прогнозам учёных, эпидемия коронавируса, прежде чем её удастся остановить, убьет 65 миллионов человек. Твиты, сообщающие об этом, собрали более 100 тысяч лайков. Конечно, и эти сообщения тоже ложные.
А появились они в результате того, что пользователи Сети неправильно поняли информацию о проведении в конце прошлого года в США "учений", в ходе которых специалисты Исследовательского университета Джона Хопкинса смоделировали глобальную реакцию на предполагаемую пандемию. Читатели отнесли её к прогнозу о потенциальных жертвах вспышки коронавируса. Представителям института пришлось выпустить заявление, в котором говорилось, что никакого прогноза по вирусу они не делали.
В общей сложности на текущий момент подтверждено больше 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Guardian эксперт сообщил о "десятках тысяч инфицированных", однако эти данные официально не подтверждены.
В это же время в соцсетях распространяются другие сведения, а источником информации называются "медработники из Уханя". Так, в одном видеоролике, выложенном на YouYube, сообщается, что только в одном Китае коронавирусом заражены около 90 тысяч человек. В других аналогичных сообщениях говорится уже о 100 тысячах заражённых.
Достоверность подобной информации очень сомнительна, к тому же она противоречит данным, которые предоставляют китайские власти. Таким образом, остается неизвестным, сколько же на самом деле человек заражены коронавирусом.
Еще один миф, который отметили журналисты, это история о том, как в Ухане за 16 часов построили целую больницу. Об этом написали два издания - "Глобал тайм" и "Пиплс дейли", приложив к сообщению фотографию. На самом же деле на снимке изображено обычное жилое здание, и к больнице оно никакого отношения не имеет.

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