"5 тысяч инфицированных считается нормально": Хоккеист Малкин сравнил эпидемию в Майами и Нью-Йорке

В прямом эфире Instagram с Тиной Канделаки Евгений Малкин рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в США и как пандемия повлияла на спорт. Все хоккеисты сидят дома, придерживаются всех правил. 12 марта "Питтсбургу" отменили первую игру с "Коламбусом". Малкин пояснил, то до этого у игрока НБА нашли коронавирус, а так как все игры проходят на одних и тех же спортивных объектах, матч запретили. На две недели хоккеистов команды отправили на самоизоляцию.

"Ушли на две недели, а теперь каждые две недели продляют. Месяц уже сидим. Многие разъехались в свои города, в свои страны. Некоторые игроки улетели в Европу, в Россию", – рассказал Малкин.

Российский хоккеист рассматривал вариант вернуться на родину, но решил не рисковать. Вместе с женой и маленьким сыном они отправились в Майами, где у них есть квартира. На их островке всего четыре заражённых коронавирусом. Жители особо не переживают из-за пандемии, но напрасно не рискуют. В основном сидят по домам, а если выходят на улицу, соблюдают дистанцию. Широкая береговая линия позволяет гулять, ни с кем не контактируя.

"В Нью-Йорке на самом деле очень сложно. Многие знакомые пишут, что не хватает медперсонала, больниц, заканчивается оборудование. В Майами всего около пяти тысяч инфицированных на весь штат, это считается нормально", – рассказал Евгений Малкин.

Он добавил, что никто не берётся предсказывать, что будет через неделю или две. По возможности люди закупают продукты и воду. В его семье паники нет, надеются на своё здоровье.

"Мои друзья в Нью-Йорке не выходят на улицу, сидят дома. Все мы смотрим новости. Когда показывают видео, где трупы складывают друг на друга, – это уже далеко не смешно. И ты понимаешь, что ещё хуже может быть. Только соболезнования можно выразить всем семьям, это большая трагедия", – пояснил спортсмен.

Он назвал ситуацию в Нью-Йорке "реальной катастрофой", пояснив, что тела погибших привозят даже в Центральный парк. Малкин выразил надежду, что миру хватит сил перетерпеть, переждать пандемию, хотя следующие месяцы и даже следующий год могут быть очень тяжёлыми.