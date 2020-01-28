"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским морякам

Штраф в 6 миллионов евро и 395 лет тюрьмы. Такой приговор вынес суд Греции российским морякам, арестованным за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает посольство России в Афинах.

Речь идёт о двух российских моряках: Платоне Давыдове и Антоне Каррамове. Они были задержаны здесь в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Грецию.

В посольстве отмечают, что законодательство Греции в области перевозки нелегалов довольно жёсткое. К тому же участились случаи преследования российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах.

"Им предъявляются обвинения в перевозке нелегальных иммигрантов. Только в 2019 году было задержано 12 россиян, которые были в экипажах судов", - цитирует ТАСС слова дипломата.

Добавляется, что сотрудники диппредставительства поддерживают контакт с моряками. Им предоставляется любая возможная помощь, однако возможности посольства в данной области сильно ограничены.