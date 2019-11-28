Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Договор о транзите. Что случится 31.12.19. Борис Марцинкевич
А крылатые фразы Зеленского - в ноги, чтобы "Выйди отсюда, разбойник!"...
"Я не специалист, но я об этом слышал": Папа Римский выступил за отказ...
Зеленский: Украина готова к любым переговорам в нормандском формате
Главная / Политика

"325 вопиющих случаев": Как в современной Европе убивают и притесняют христиан

28 ноября 2019, 01:09  •  72 • Политика
В Европе усиливается враждебное отношение к христианам. За 2018 год только наиболее вопиющих случаев насчитывается порядка 325. "По всей Европе христиан увольняют, привлекают к суду и даже подвергают арестам за попытки воспользоваться правом на свободу вероисповедания и убеждений", - говорится в специальном докладе.
За 2018 год в Европе было зарегистрировано 325 наиболее вопиющих преступлений против христиан. Общее же количество случаев притеснения на религиозной почве гораздо больше, говорится в специальном докладе христианской правозащитной организации "Обсерватория нетерпимости к христианам и их дискриминации в Европе".
Речь идёт о насаждении негативных стереотипов в СМИ, о судебных исках с христианскими предприятиями в связи с так называемыми "законами о равности", о запретах родителям воспитывать детей в духе исповедуемой религии. Кроме того, речь идёт о прямых нападках и даже убийствах на религиозной почве, а также о разрушениях, ограблениях и поджогах христианских церквей по всей Европе, с уничтожением христианских символов.
"Многие христиане, и в том числе священнослужители, за этот год подверглись нападениям, а некоторые были убиты за веру", - говорится в докладе.
Отмечается, что продолжают множиться случаи угроз и нападений на новообращённых христиан из числа бывших мусульман. Так, в начале 2019 года Британию сотряс громкий скандал, когда чиновники отказали в убежище иранскому новообращённому христианину из-за того, что он выбрал "христианство как мирную религию".
По словам правозащитников, в настоящее время христиане в Европе являются "удобными" мишенями для выплескивания ненависти. Исламисты нападают на христиан, так как в их глазах они символизируют собой Запад. Анархисты осуществляют нападки, так как для них христианство служит символом власти. Для радикальных феминисток христиане олицетворяют патриархальные традиции. А для вандалов церкви и другие христианские святыни являются просто легкими целями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
27 ноября 2019, 15:24
Отомстить России за всё: США требуют не пускать Россию в Токио, нейтральный флаг - слишком мелко
28 ноября 2019, 01:09
В Литве Зеленскому дали "очень полезный совет" по переговорам с Путиным
27 ноября 2019, 23:09
Путин посоветовал людям не зацикливаться на проблематике Украины, "надо и о себе подумать"
27 ноября 2019, 18:39
Песков назвал «уткой» информацию о приглашении глав федераций спорта в Кремль
27 ноября 2019, 16:39
Ушаков заявил, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу 9 декабря в Париже
27 ноября 2019, 21:54
Крымский министр назвал прорывом исправление ошибки на картах Apple
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2019, 09:24
"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару
25 ноября 2019, 08:09
"Ядерный взрыв в Южно-Китайском море" организовали, "не привлекая внимания санитаров"
24 ноября 2019, 02:54
"Он бы пригодился нам в Германии": Немцы восхитились речью Путина на инвестиционном форуме
23 ноября 2019, 00:54
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
24 ноября 2019, 00:54
В Думу на следующей неделе внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
23 ноября 2019, 13:54
"Новых вертолётов нет, из самолётов - только один": Леонков сравнил перевооружение в России и США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.