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"325 вопиющих случаев": Как в современной Европе убивают и притесняют христиан
28 ноября 2019, 01:09 • 72 • Политика
В Европе усиливается враждебное отношение к христианам. За 2018 год только наиболее вопиющих случаев насчитывается порядка 325. "По всей Европе христиан увольняют, привлекают к суду и даже подвергают арестам за попытки воспользоваться правом на свободу вероисповедания и убеждений", - говорится в специальном докладе.
За 2018 год в Европе было зарегистрировано 325 наиболее вопиющих преступлений против христиан. Общее же количество случаев притеснения на религиозной почве гораздо больше, говорится в специальном докладе христианской правозащитной организации "Обсерватория нетерпимости к христианам и их дискриминации в Европе".
Речь идёт о насаждении негативных стереотипов в СМИ, о судебных исках с христианскими предприятиями в связи с так называемыми "законами о равности", о запретах родителям воспитывать детей в духе исповедуемой религии. Кроме того, речь идёт о прямых нападках и даже убийствах на религиозной почве, а также о разрушениях, ограблениях и поджогах христианских церквей по всей Европе, с уничтожением христианских символов.
Отмечается, что продолжают множиться случаи угроз и нападений на новообращённых христиан из числа бывших мусульман. Так, в начале 2019 года Британию сотряс громкий скандал, когда чиновники отказали в убежище иранскому новообращённому христианину из-за того, что он выбрал "христианство как мирную религию".
По словам правозащитников, в настоящее время христиане в Европе являются "удобными" мишенями для выплескивания ненависти. Исламисты нападают на христиан, так как в их глазах они символизируют собой Запад. Анархисты осуществляют нападки, так как для них христианство служит символом власти. Для радикальных феминисток христиане олицетворяют патриархальные традиции. А для вандалов церкви и другие христианские святыни являются просто легкими целями.
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