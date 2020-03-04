"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция

Автор:

Латышев Сергей

Отношения между Россией и Грецией, обязанной русским обретением независимости после многовекового турецкого ига и её сохранением в XIX и XX веках, испортились в последние годы. И прежде всего по одной причине: из-за того, что Россия стала активно развивать всесторонние отношения с Турцией, остающейся, несмотря на совместное членство в НАТО, историческим, мало того — экзистенциальным врагом Греции. Москва была вынуждена проводить такую политику потому, что никаких мало-мальски крупных проектов с задолжавшей на десятилетия вперёд западным кредиторам и попавшей фактически под внешнее управление Грецией осуществлять не получалось, поскольку Запад успешно срывал одну сделку за другой. Это касалось и поставок энергоносителей, и приватизации железных дорог, портов, и многого другого. Выгодные для Греции контракты доставались кому угодно, только не русским. С суверенной Турцией таких проблем не было. Всё, что было выгодно Анкаре и Москве, несмотря на недовольство Вашингтона и Брюсселя, осуществлялось.

Так было, пока политические интересы суверенных Турции и России не столкнулись в Сирии, поставив обе успешно сотрудничавшие друг с другом страны на грань крупномасштабной войны. И пока Афины не испугались, что если у турок получится "оттяпать" сирийский Идлиб, их следующей жертвой станет Греция, прежде всего насёленная почти наполовину мусульманами Западная Фракия. Или фактически оккупированные "беженцами" из стран "третьего мира", превращённые в "накопители" нелегальных мигрантов острова Эгейского моря, с перспективой турецкого контроля над находящимися в его "спорных" водах огромными запасами углеводородов, на которые хочет наложить лапу Анкара.

Что изменилось?

Для Греции и России в этой ситуации речь идёт уже не о долгах, зависимости от западных "партнёров" или каких-то меркантильных интересах. На кону стоят территориальная целостность Греции и великодержавный статус России, её вновь обретённое немалой ценой влияние на Ближнем Востоке, которым бросили вызов зарвавшиеся турки.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган готов всем пожертвовать ради Идлиба, где у него тоже ничего не получится. Фото: Depo Photos / Globallookpress

На этом фоне ссора старых добрых друзей — русских и греков — отходит на задний план. А на передний выходят их жизненно важные национальные интересы и противостояние угрозе турецкой экспансии, которая опасна как для Греции, так и для России. Тем более что Греция, границы которой являются одновременно внешними границами Евросоюза, в конфронтации с Турцией защищает одновременно и европейские интересы. И в том, что касается разработки средиземноморских энергоресурсов, и в миграционной сфере, отражая в настоящее время организованное Анкарой вторжение "беженцев" по типу того, что турки провернули в 2015 году, от чего многие страны ЕС до сих пор не могут оправиться.

Это означает, что Афины могут рассчитывать на поддержку Европы и будут более твёрдыми в том, чтобы противостоять усилиям подзуживающих турок своих американских "друзей" погрузить регион в пучину нового конфликта для ослабления всех его стран плюс России и повышения собственной роли в региональных и мировых делах. Так, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган своей авантюристической и враждебной истинным интересам Турции политикой в Сирии снова наводит мосты между Москвой и Афинами, которым ничего не остаётся, как, забыв обиды, взять на вооружение старое как мир правило: "Враг моего врага — мой друг".

Афины сорвали антироссийское заявление НАТО и закрыли границы

Только осознавая реальность всего вышесказанного, становится понятен смысл актуальных политических событий. Например, почему именно Афины заблокировали антироссийское заявление НАТО, где верховодят США, по Идлибу. Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас пошёл на этот шаг после того, как альянс отказался вносить в документ требование к Турции препятствовать перемещению "беженцев" и мигрантов в Европу через свою границу, то есть выполнять заключённое в марте 2016 года соглашение с ЕС на этот счёт.

Если ещё совсем недавно — до ясно выраженного намерения Анкары аннексировать Идлиб, чтобы создать свежий прецедент для "округления" турецких границ за счёт соседних стран — греческие власти фактически попустительствовали нелегальной миграции (особенно при предыдущем левацком правительстве), то сейчас демонстрируют завидные политическую волю и решительность, чтобы её прекратить. После того, как Эрдоган в субботу помпезно заявил, что открывает границу перед "сирийскими беженцами", желающими попасть в Европу (турки сами централизованно организовали транспортировку к ней десятков тысяч "беженцев" из стран Азии вроде Афганистана и Африки типа Сомали), греческие власти закрыли плотно границы.

Начиная с воскресенья Греция заморозила минимум на месяц приём заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, незаконно пробравшихся в страну, объявив о готовности по возможности немедленно вернуть их в страны, из которых они прибыли. Греческие власти откровенно заявляют, что в Грецию пытаются проникнуть и проникают не мифические беглецы из Идлиба, который якобы уничтожают сирийский президент Башар Асад с помощью России, а мигранты из Афганистана, Сомали, стран Чёрной Африки. Греческая армия и пограничники отбивают организованное турками вторжение десятков тысяч мигрантов через сухопутную границу в Западной Фракии, где блокированы свыше 10 тысяч псевдобеженцев, стремящихся пробраться в Европу, чтобы хорошо жить за чужой счёт, ненавидя окружающих и ничего не делая, кроме детей. Толпы "просителей убежища" пытаются взять штурмом пограничные укрепления. Они вооружены турецкими гранатами со слезоточивым газом, ножами, кидают камни в греческих военных и пограничников, выкрикивают угрозы. По физиономиям на фотографиях несложно догадаться, что это просто бандиты, иногда прикрывающиеся детьми. Население греческих островов в Эгейском море (Лесбос, Самос, Хиос и др.), которое в прошлом жалело "беженцев", пока не разобралось, кто это такие, не позволяет предоставленным турками лодкам с незваными гостями причалить к берегу. В события вот-вот вмешаются ВМС Греции.

Этого, видимо, не избежать, так как за минувшие сутки до греческих островов удалось добраться на лодках примерно тысяче мигрантов. Отчасти благодаря сознательному затоплению лодок у греческих берегов их пассажирами. По данным греческой печати, турки специально обучают мигрантов этому трюку, чтобы вынудить корабли Береговой охраны Греции проводить спасательные операции, в результате которых эти проходимцы оказываются на территории ЕС. То, что при этом могут погибнуть — и гибнут — находящиеся на лодках дети, этих шкурников не волнует.

Методы — старые, времена — новые

Цель такого рода "шоу" — давить на гуманизм европейцев, чтобы сесть потом им на шею. Однако если ещё несколько лет назад правительства европейских стран на это "клевали", закрывая глаза на турецкую роль в логистическом обеспечении колоссальных потоков "беженцев" и позволяя обманывать европейцев всевозможным "правозащитникам", требовавшим пошире открыть границы и принимать всех без разбора в любых количествах, то теперь времена изменились.

За минувшие сутки до греческих островов удалось добраться на лодках примерно тысяче мигрантов. Фото: Xinhua / Globallookpress

Премьер-министр Греции, консерватор и правоцентрист Кириакос Мицотакис указал, что Афины не несут никакой ответственности за события в Сирии и не намерены за них платить, ставя под угрозу свою национальную безопасность. Мицотакис предупредил "беженцев", чтобы те не пытались проникнуть в страну, ибо будут выдворены. Он проинформировал об этом и роли Турции в кризисе канцлера ФРГ Ангелу Меркель, руководство ЕС. Так что трюки с переворачиванием лодок на этот раз вряд ли помогут мигрантам остаться в Европе, даже если их вытащили из воды и доставили на греческий берег. Прошение об "убежище" подать они всё равно не смогут и, хлебнув тяжёлой жизни в переполненных лагерях для "беженцев", решат однажды отправиться восвояси. Раньше было намного легче: они поджигали свои лагеря и требовали отправки на материк. С новыми греческими властями, вынужденными учитывать накопившееся за эти годы негодование и без того тяжело живущих греков, эти методы плохо работают.

Президент Европейского совета Шарль Мишель высказался в поддержку "усилий Греции по защите европейских границ" и лично посетит границу Греции с Турцией. Фото: Zhang Cheng / Globallookpress

Официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас в воскресенье заявил, что Афины попросят Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) предпринять все необходимые меры для защиты границ Греции, которые являются и внешними границами ЕС. Афины поднимут этот вопрос и на предстоящем заседании Совета по иностранным делам ЕС. Он пройдёт 5 марта в Загребе (Хорватия) по просьбе Греции.

Петсас обвинил Турцию в том, что та занимается торговлей людьми, и назвал наплыв орд мигрантов "внезапным, массовым, организованным и скоординированным давлением со стороны Турции на сухопутных и морских границах".

Брюссель, попустительствовавший туркам в 2015 году, теперь полностью поддерживает Афины в схожих условиях, ибо ещё один такой миграционный кризис приведёт к краху нынешней политической системы в Европе. Поэтому президент Европейского совета Шарль Мишель высказался в поддержку "усилий Греции по защите европейских границ" и лично посетит сегодня границу Греции с Турцией.

Болгары, у которых с Турцией тоже есть сухопутная граница в Европе, не намерены пускать ни одного нелегала на свою территорию, для чего на помощь пограничникам направлены тысяча солдат и необходимое оборудование.

Делаем выводы

Таким образом, срывая осуждение НАТО России за события в Идлибе, которые практически не связаны с организованным Турцией вторжением нелегалов со всего мира в Европу, и препятствуя "беженцам" брать штурмом с помощью турок греческие рубежи, чтобы двинуться затем опустошать богатые европейские страны, Греция снова становится союзником России и помогает Москве в её отношениях с ЕС. Потому что именно страх последнего — получить толпы новых нахлебников-"беженцев" — заставляет ведущие европейские страны требовать от России перестать помогать Дамаску в борьбе с терроризмом в Сирии, что пытается использовать в своей политике Анкара.

Так Эрдоган не только мирит Афины с Москвой, но и укрепляет решимость Брюсселя покончить с постоянным и унизительным турецким шантажом, приводя к простой мысли, что лучше помогать деньгами грекам в организации надёжной охраны внешних границ ЕС, чем кормить непонятно за что ненасытных турок, становящихся всё более невменяемыми, постоянно нарушающих подписанные ими соглашения.

Понятно, что этими обстоятельствами воспользуются все турецкие соседи. Потому что практически ко всем из них у вставшей на путь неоосманизма Турции имеются претензии. Особенно это касается Ирака, северные нефтеносные районы которого турки считают своей вотчиной. Болгары опасаются попыток турок сыграть на симпатиях своего мусульманского меньшинства, грузины — аннексии рано или поздно Аджарии. Армяне ненавидят турок так, как никто на свете, и это взаимно. Разве что теперь с ними могут конкурировать в этом сирийцы, глубоко оскорблённые и возмущённые тем, что турки творят в их стране. Или курды, которых турки поголовно считают террористами и лишают возможности создать своё государство путём перманентной войны. Ни Ливан, ни Израиль, не говоря уже о Кипре, почти половина которого давно оккупирована турецкой армией, с которыми турки также конкурируют за месторождения углеводородов в Восточном Средиземноморье, не будут проливать слёзы, если с Турцией, а тем более с её нынешним режимом что-то случится, если Эрдоган благодаря России сломает себе шею в Сирии. После чего новое турецкое правительство уже не отважится грозить другим странам войной за сопротивление аннексии, требовать от стремящихся к миру "отойти в сторону" и станет лучше относиться к своим соседям.