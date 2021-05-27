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"30-40 секунд и цель поражена": Эксперт об испытаниях "убийцы" танков НАТО
27 мая 2021, 23:25 • 79 • Политика
Концерн "Калашников" провёл испытания модернизированной авиационной ракеты "Вихрь". "Через 30-40 секунд цель поражена… Все основные боевые танки НАТО уязвимы при работе комплекса", - рассказал о ракете военный аналитик Алексей Леонков.
В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе концерна "Калашников". Испытания модернизированной ракеты прокомментировал военный аналитик, обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Речь идёт о противотанковой управляемой ракете "Вихрь". Концерн "Калашников" сообщает, что скорость полёта ракеты составляет 610 метров в секунду, дальность — до 10 километров, а высота —до 4 километров.
Алексей Леонков отметил, что ракета была разработана ещё в 80-х годах, однако с тех пор она постоянно совершенствовалась. Сейчас это сверхзвуковая ракета, которая способна поражать цели в любое время суток и в любых погодных условиях.
- отметил военный аналитик в беседе с Nation News.
Он добавил, что основным носителем данного типа ракет является вертолёт. Поскольку он может находиться в зоне действия ПВО, такие характеристики ракеты, как время обнаружения и захвата цели, а также время пуска – были доведены до совершенства. Это позволяет вертолёту вести огонь из закрытой позиции.
- объяснил Алексей Леонков.
Также он отметил, что ещё одной важной особенностью "Вихря" является размещение ракет в пусковом контейнере. Всё сделано таким образом, чтобы обеспечить быструю перезарядку.
- подчеркнул военный аналитик.
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