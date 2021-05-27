"30-40 секунд и цель поражена": Эксперт об испытаниях "убийцы" танков НАТО

Концерн "Калашников" провёл испытания модернизированной авиационной ракеты "Вихрь". "Через 30-40 секунд цель поражена… Все основные боевые танки НАТО уязвимы при работе комплекса", - рассказал о ракете военный аналитик Алексей Леонков.

В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе концерна "Калашников". Испытания модернизированной ракеты прокомментировал военный аналитик, обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Речь идёт о противотанковой управляемой ракете "Вихрь". Концерн "Калашников" сообщает, что скорость полёта ракеты составляет 610 метров в секунду, дальность — до 10 километров, а высота —до 4 километров.

Алексей Леонков отметил, что ракета была разработана ещё в 80-х годах, однако с тех пор она постоянно совершенствовалась. Сейчас это сверхзвуковая ракета, которая способна поражать цели в любое время суток и в любых погодных условиях.

Боевая часть после модернизации стала тандемная кумулятивно-осколочная. Тандем позволяет преодолевать динамическую защиту бронированной техники и поражать ее с вероятностью близкой к единице,

- отметил военный аналитик в беседе с Nation News.

Он добавил, что основным носителем данного типа ракет является вертолёт. Поскольку он может находиться в зоне действия ПВО, такие характеристики ракеты, как время обнаружения и захвата цели, а также время пуска – были доведены до совершенства. Это позволяет вертолёту вести огонь из закрытой позиции.

Вертолет может на короткое время вынырнуть, обнаружить цель, обработать данные и дать целеуказание ракете. Через 30-40 секунд цель поражена,

- объяснил Алексей Леонков.

Также он отметил, что ещё одной важной особенностью "Вихря" является размещение ракет в пусковом контейнере. Всё сделано таким образом, чтобы обеспечить быструю перезарядку.

Вертолет может быстро вернуться на позиции и крошить бронетехнику вероятного противника. Все основные боевые танки НАТО уязвимы при работе комплекса с вертолета Ка-52 или Ми-28. К тому же сопровождение цели теперь автоматическое,

- подчеркнул военный аналитик.