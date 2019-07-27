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"250 истребителей TF-X вызывают опасения": В сделке с Турцией по С-400 увидели неожиданную угрозу

27 июля 2019, 10:24  •  172 • Политика
В сделке России с Турцией по комплексам С-400 журналисты увидели неожиданную угрозу. Дело в том, что Анкара намерена обзавестись сразу 250 новейшими истребителями TF-X, что вызывает у экспертов опасения: не будут ли использованы технологии русской оборонки против самой РФ?
Разработка турецкой корпорации, военные самолет TF-X вызывает серьезные опасения у экспертов издания "Звезда". Они напоминают, что Турция собирается ввести в строй сразу 250 этих истребителей пятого поколения.
Поскольку эти самолеты – в перспективе мощное оружие в борьбе за воздушное пространство, такие «аппетиты» вызывают вопросы. При этом по факту противостоять этим воздушным боевым судам может как раз С-400.
Авторы задаются вопросом, не станет ли Анкара использовать купленные ею российские комплексы для того, чтоб разработать средства противодействия им. Если они решатся на это, у России возникнет ряд проблем – ведь комплексы С-500, которые должны сменить С-400, создавались по одинаковым принципам.
"Турция — по-прежнему действующий и вполне активный член НАТО. А изучение техники вероятного противника — вещь вполне полезная и даже строго необходимая", - напоминают авторы материала.

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