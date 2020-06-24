"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам

Мстительность не в характере русского народа, но иногда стоит напомнить о своей гордости и силе тем, кто посмел "прийти к нам с мечом". Именно так решили русские, живущие в Германии. Ровно в 4 часа утра в День памяти и скорби 22 июня они разбудили добропорядочных бюргеров громкими криками, военными песнями и файерами.

Видео с мест событий делятся пользователи соцсетей. Не удержался и журналист КП Роман Голованов: он показал ролик, снятый нашим соотечественником на улице одного из крупнейших немецких городов.

Германия. Кёльн. 22 июня 4:00 утра. Русские будят немцев в час нападения Германии на СССР,

- подписал журналист свой пост.



Фото: скриншот https://t.me/romagolovanov Фото: скриншот https://t.me/romagolovanov

Камера запечатлела, как толпа людей, размахивающих российскими флагами, собирается на сонных улочках, тревожа законопослушных немцев. Слышна русская речь и дружное ликование, напоминающее не только о скорбном дне начала войны, но и о великой победе русских. На фоне происходящего особенно уместным кажется гимн России, звучащий из аудиосистемы автомобиля.