Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интерес...
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе ра...
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
Главная / В мире

"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам

24 июня 2020, 11:00  •  22 • В мире
22 июня 2020 года началось для Германии необыкновенно рано: ровно в 4 часа утра русские устроили немцам раннюю побудку с файерами, флагами и массовыми шествиями. Можно сказать, что спустя 79 лет мы в какой-то мере "отомстили" за нападение на нашу страну.
Мстительность не в характере русского народа, но иногда стоит напомнить о своей гордости и силе тем, кто посмел "прийти к нам с мечом". Именно так решили русские, живущие в Германии. Ровно в 4 часа утра в День памяти и скорби 22 июня они разбудили добропорядочных бюргеров громкими криками, военными песнями и файерами.
Видео с мест событий делятся пользователи соцсетей. Не удержался и журналист КП Роман Голованов: он показал ролик, снятый нашим соотечественником на улице одного из крупнейших немецких городов.
Германия. Кёльн. 22 июня 4:00 утра. Русские будят немцев в час нападения Германии на СССР,
- подписал журналист свой пост.

Фото: скриншот https://t.me/romagolovanov
Камера запечатлела, как толпа людей, размахивающих российскими флагами, собирается на сонных улочках, тревожа законопослушных немцев. Слышна русская речь и дружное ликование, напоминающее не только о скорбном дне начала войны, но и о великой победе русских. На фоне происходящего особенно уместным кажется гимн России, звучащий из аудиосистемы автомобиля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
23 июня 2020, 14:00
Урожай в Эстонии собирать некому – эстонцы отдыхают
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
23 июня 2020, 22:00
Череда американских поломок продолжилась в российском отсеке МКС
23 июня 2020, 16:00
На чьей стороне во Вторую мировую воевали французы
24 июня 2020, 01:00
"Революционные сатанисты": В США протестующие потребовали запретить изображения Христа
24 июня 2020, 01:00
Архангел Михаил "применяет удушающий приём в отношении дьявола": BLM обвинили в расизме даже святого
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
17 июня 2020, 17:00
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.