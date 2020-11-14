"20 лет я президентом точно не буду": Лукашенко рассказал, сколько собирается оставаться у власти

Во время общения с журналистами зашёл разговор о будущем детей нынешнего президента Белоруссии. Лукашенко признался журналисту российского Первого канала Наталье Поликарповой: ни один его сын не будет президентом.

"Младшему 30 лет, но если только с 20 лет… примите изменения в Конституцию", - произнёс белорусский лидер.

Он напомнил, что главный закон страны разрешает баллотироваться на пост президента только с 35 лет. Потом всё же выяснилось, что младшему сыну Коле только 16 (среднему Дмитрию в этом году 40, а старшему Виктору - 44).

Журналистка отметила, что ещё есть время, и спросила, готовите ли сыновей к власти.

"Как время есть? 20 лет президентом я точно не буду!" - заверил Лукашенко.

По его мнению, он и пять лет главный пост страны занимать не будет, если исходить из "конструкции", которую он пытается выстроить. Александр Лукашенко собирается быть президентом Белоруссии 4,5 года.

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал о политических взглядах младшего сына Коли - симпатичного молодого человека, "грозы русских девчонок". Белорусский лидер отметил, что у его сына уже сложилось собственное мировоззрение.

"Он придерживается оппозиционных взглядов", - произнёс Лукашенко.

Лукашенко-младший вместе с отцом часто бывал в заграничных поездках, а потому знаком со многими высокопоставленными людьми из политической сферы. Среди них - российский президент Владимир Путин. Лидер Белоруссии отметил, что Коля вырос на глазах у Путина.