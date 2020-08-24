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"19 секунд после взрыва": В Иране рассказали о записи переговоров в сбитом украинском Boeing

24 августа 2020, 09:35  •  256 • В мире
Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолёта, сбитого в Иране, после взрыва первой ракеты. Как рассказал глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане, речевые самописцы записывали переговоры ещё 19 секунд после того, как обломки ракеты попали в лайнер.
Переговоры украинского экипажа Boeing, который был сбит в Иране, записывались ещё 19 секунд после взрыва первой ракеты. Как рассказал глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане, судя по расшифровке, технических проблем у самолёта не было.
По переговорам экипажа внутри кабины можно судить, что двигатели лайнера работали. Однако записи прервалась, когда обломки первой ракеты попали в самолёт.
Отмечается, что через 25 секунд после первого взрыва Boeing протаранила вторая ракета.
При этом иранский представитель призвал отказаться от политизации катастрофы, передаёт РИА Новости.
Напомним, что борт "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. По информации Ирана, трагедия стала следствием человеческой ошибки: пассажирский лайнер был принят за "вражескую цель", поскольку Тегеран ожидал атаки со стороны США.

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