"14 лет колонии строгого режима": В России вынесли приговор шпиону Украины в штабе Черноморского флота

Бывший офицер ЧФ получил 14 лет колонии по делу о госизмене. Моряка признали виновным в шпионаже в пользу Украины.

Бывший военнослужащий Черноморского флота Леонид Пархоменко был приговорен военным судом России к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Он был признан виновным в шпионаже в пользу Украины.

Пархоменко был задержан ФСБ еще 22 ноября 2016 года в Севастополе. По имеющимся у правоохранителей сведениям, экс-сотрудник штаба Черноморского флота с декабря 2003 года по декабрь 2005 года тайно собирал сведения о деятельности российского флота и передавал их за денежное вознаграждение спецслужбам Украины.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Сторона обвинения требовала для Пархоменко 15 лет тюрьмы и лишения воинского звания. Защита же просила полностью оправдать шпиона. В итоге Пархоменко был признан виновным в шпионаже и приговорен к 14 годам колонии строгого режима и лишению всех званий.