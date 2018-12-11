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"14 лет колонии строгого режима": В России вынесли приговор шпиону Украины в штабе Черноморского флота
11 декабря 2018, 17:09 • 189 • Политика
Бывший офицер ЧФ получил 14 лет колонии по делу о госизмене. Моряка признали виновным в шпионаже в пользу Украины.
Бывший военнослужащий Черноморского флота Леонид Пархоменко был приговорен военным судом России к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Он был признан виновным в шпионаже в пользу Украины.
Пархоменко был задержан ФСБ еще 22 ноября 2016 года в Севастополе. По имеющимся у правоохранителей сведениям, экс-сотрудник штаба Черноморского флота с декабря 2003 года по декабрь 2005 года тайно собирал сведения о деятельности российского флота и передавал их за денежное вознаграждение спецслужбам Украины.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Сторона обвинения требовала для Пархоменко 15 лет тюрьмы и лишения воинского звания. Защита же просила полностью оправдать шпиона. В итоге Пархоменко был признан виновным в шпионаже и приговорен к 14 годам колонии строгого режима и лишению всех званий.
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