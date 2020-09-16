"12 омоновских офицеров, на чьих руках кровь белорусов": Обещания Тихановской разоблачили свои же

Очередное скандальное интервью выдала экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. На этот раз она отличилась при разговоре с журналистами издания LB.ua. Те поинтересовались, могут ли у Александра Лукашенко быть какие-то гарантии безопасности на случай его ухода. Тихановская осмелилась-таки диктовать условия ухода действующему главе республики.

Она допустила, что они могут быть, но если Лукашенко "мирно уйдёт, по-человечески". То есть фактически если сдаст Белоруссию оппозиции без боя. Хотя и в этом случае никаких чётких гарантий Тихановская дать не смогла, оговорившись.

Одновременно с попыткой Тихановской дать гарантии Лукашенко, пусть и в таком ультимативном и смешном виде, заявления кандидатки были разоблачены одним постом. Так называемые "польские кукловоды" - авторы портала NEXTA, продолжили публиковать расстрельные списки, призывая к травле сотрудников ОМОНа, принимавших участие в разгоне акций протеста в Белоруссии. Свой пост NEXTA назвали "12 омоновских офицеров, на чьих руках кровь белорусов". Более того, авторы пообещали:

"Постепенную публикацию баз данных МВД, как и собирались, начнём в конце недели, страна должна знать своих "героев". Но бессмысленная жестокость силовиков на субботнем и воскресном маршах в белорусских городах требует какого-то ответа. Пусть это будет первая дюжина омоновских офицеров. Каждый из них отдавал приказы о зверствах - или даже участвовал в них сам".

Мы не будем полемизировать на тему жестокости ОМОНа. Но позволим себе оставить отсылку к указанному посту в качестве примера противоречий в высказываниях так называемых лидеров и координаторов протеста в Белоруссии. Кстати, авторы NEXTA руководят процессом из-за рубежа, они находятся в Польше.