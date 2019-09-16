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"100 зелени": В шуточных "зеньгах" разглядели новую валюту Украины
16 сентября 2019, 21:24 • 73 • В мире
В шуточных банкнотах "зеньгах", выпущенных на Украине, разглядели потенциальную новую валюту страны. Купюры с изображением президента Владимира Зеленского, по мнению пользователей Твиттера, сами по себе довольно символичны: "100 зелени".
Любопытные купюры, похожие на плод слияния доллара и гривны, показал в своем аккаунте Твиттера пользователь Голос Мордора. "Зеньги. Не настоящие, разумеется", - отметил автор.
На фотографии – бумажки, подписанные как "памятная банкнота". Объявленная изготовителями ценность купюры – 100 гривен.
Многие в комментариях вспомнили соответствующую сцену из советской комедии "Свадьба в Малиновке", где один из героев пытался отдать другому деньги, стремительно сменяющие друг друга в то неспокойное время. "И подпись"Папандопула из Одессы"… Берите, он их ещё нарисует", - посмеялся @huhOIzOObGGYIKN.
Многие при этом выразили мнение, что шуточные деньги вполне могут послужить прообразом для нового дизайна уже настоящих.
"Ну то такое, сегодня не настоящие, а посыл уже есть. Амбиции у шута однако, как там говаривали - из грязи в князи", - считает @sinyakovich61.
"Как будто на Украине сейчас настоящие", - иронизирует @ant_x_75.
"Надо было написать "100 зелени"! Так пафосней будет!", - подсказывает @se_koba.
"Это пока не настоящие", - прогнозирует и @YaKrevedkov.
"Надо немножко подождать, и тогда их можно будет обменять на настоящие - продать коллекционерам", - напоминает @TashaMoc.
Фото: Скриншот twitter.com/spacelordrock
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