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"100 литров бензина - дешевле чашки кофе": Гражданин России рассказал о ценах на топливо в Венесуэле

19 декабря 2018, 10:24  •  146 • В мире
Намерение властей Венесуэлы перейти на близкие к рыночным цены на бензин в стране, где он фактически бесплатный, пока не реализованы. Живущий в Каракасе гражданин России рассказал, что сейчас там автомобильное топливо по-прежнему не стоит почти ничего, а если попросить - могут заправить бесплатно. "100 литров - дешевле чашки кофе", - говорит новоиспеченный каракасец.
Заплатить за топливо в большинстве случаев не получится и при желании. Даже самая мелкая монета покрывает 8 тысяч литров бензина.
"А за один американский доллар можно получить более 11 миллионов литров", - говорит собеседник.
Отметим, что Боливарианская Республика считается страной с самым дешевым в мире бензином.
"Фактически в стране почти три месяца - бесплатный бензин. Сто литров бензина стоят гораздо дешевле чашки кофе, - рассказывает визави. - Но если нет денег, то говоришь культурно, что наличных нет, и тебя все равно заправят".
Он также отметил, что при минимальной зарплате в 4,5 тысячи боливаров (а это около 6,5 доллара) попытка ввести рыночную цену на топливо не увенчается успехом, пишет РИА Новости.

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