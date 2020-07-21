"10 млрд кубов - это просто ничто": Эксперт развеял мечты Израиля о газопроводе в Европу

Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом. Ситуацию для Царьграда прокомментировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Речь идёт о проекте прокладки израильского газопровода по дну Средиземного моря стоимостью 6 млрд долларов, который сможет доставлять в Европу миллиарды кубометров газа в год. Европейская комиссия выделила 35 млн евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

По словам эксперта, идея добывать газ на шельфе Израиля и поставлять его по дну Средиземного моря не нова. Она обсуждалась ещё год назад, и с тех пор мало что изменилось. И на это есть две причины, объясняет замгендиректора Института национальной энергетики.

Первая причина заключается в том, что максимальная глубина Средиземного моря составляет 5 тысяч метров. Это является большим ограничителем для строительства любого газопровода. Проложить трубу на такой глубине - задача, мягко говоря, не из простых. Те меры, которые надо предпринять, чтобы газопровод мог функционировать на такой глубине достаточно долго, должны быть значительные, объяснил Александр Фролов в интервью, данном Царьграду.

Однако это инженерная проблема, и чисто теоретически её можно решить. Но есть и вторая - финансовая. Речь идёт о рентабельности газопровода - с учётом разработки и внедрения инженерных решений, а также затраченных на него средств и ресурсов.

"Когда обсуждается доставка 10 млрд кубометров в рамках столь сложных условий и на такое расстояние, то вопрос о том, что металлоёмкость самого проекта сводит на нет перспективы его окупаемости при данной мощности: 10 млрд кубов - это просто ничто", - подчёркивает Александр Фролов.

Эксперт напоминает, что тот же "Турецкий поток" обладает мощностью в 31 млрд кубометров газа в год. Это более чем втрое больше израильского проекта, который планируется реализовывать в более сложных условиях и с гораздо большими затратами.