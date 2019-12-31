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"10 евро за 5 минут": Русский язык в Латвии хотят сделать платным

31 декабря 2019, 05:24  •  19 • Политика
В Латвии предложили сделать разговоры на русском платными. Инициативу озвучила депутат, писательница и журналистка Эва Мартужа. "Такса - 10 евро за 5 минут", - написала она.
Разговоры на русском языке в Латвии могут стать платными. С соответствующей инициативой выступила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа.
Она предлагает ввести тариф за разговор на русском языке с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний. Речь идёт в основном о чиновниках и продавцах в магазинах.
"Такса - 10 евро за 5 минут. Настало время исправить старые ошибки и позволить латвийцам в супермаркете, всех государственных учреждениях и частных компаниях осуществить эту форму оплаты. Не знаешь язык - ищи переводчика", - написала Эва Мартужа на своей странице в Twitter.
Напомним, что в Латвии уже давно идёт дискриминация русского языка. Так, 23 сентября в стране подготовили поправки в законодательство, обязывающие обеспечивать переход образования на латышский язык, начиная с детских садов. А до этого был принят закон, запрещающий преподавать в частных университетах и колледжах страны на русском языке. При этом русский является родным языком для 40% жителей Латвии.

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