"10 евро за 5 минут": Русский язык в Латвии хотят сделать платным

Разговоры на русском языке в Латвии могут стать платными. С соответствующей инициативой выступила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа.

Она предлагает ввести тариф за разговор на русском языке с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний. Речь идёт в основном о чиновниках и продавцах в магазинах.

"Такса - 10 евро за 5 минут. Настало время исправить старые ошибки и позволить латвийцам в супермаркете, всех государственных учреждениях и частных компаниях осуществить эту форму оплаты. Не знаешь язык - ищи переводчика", - написала Эва Мартужа на своей странице в Twitter.

Напомним, что в Латвии уже давно идёт дискриминация русского языка. Так, 23 сентября в стране подготовили поправки в законодательство, обязывающие обеспечивать переход образования на латышский язык, начиная с детских садов. А до этого был принят закон, запрещающий преподавать в частных университетах и колледжах страны на русском языке. При этом русский является родным языком для 40% жителей Латвии.