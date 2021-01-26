"10 000 евро каждому" – 2: Как умные дяди глупых детей на ОМОН гнали

Автор:

Александр Степанов

Уже в прошлом году, когда стало ясно, что Навальный, отыгравший худо-бедно свою роль "берлинского пациента", в Германии и вообще на Западе никому не нужен и ему придётся возвращаться в Россию, началась подготовка к выступлениям.

Тем более, когда стало известно о том, что ФСИН непременно предъявит ему претензии за нарушение режима условного наказания за уголовное преступление, всем, кто хоть немного следил за историей, было очевидно, что за проступок Навальному придётся отвечать. Ну вот закон есть такой: надо "условникам" отмечаться, а блогер, и так получивший послабление в виде выезда "на лечение" за рубеж, на это обстоятельство основательно "забил". И хоть ты будь миллион раз оппозиционером, правдорубом, невинно пострадавшим или ещё кем угодно, съехать не получится. Вопрос был только в том, состоится ли арест (и на сколько) или нет.

Итак, вероятность задержания оценивалась в 99,99 процента. Как, впрочем, и соответствующая реакция в Европе и США: тут всё читается, и битва за "Северный поток – 2", и борьба за рынок антиковидных вакцин. Этакая проверка Кремля на прочность – а ну как Путин даст команду включить "заднюю"? Задержание в аэропорту и последовавший суд, отправивший бывшего пациента "Шарите" под арест, оказалиись лишь спусковым крючком.

"Вы идите, ребята, вперёд – за свободу. А мы попозже подтянемся..."

Первый залп – уже апробированное и в Минске, и в других местах подстрекательство к "стихийным акциям протеста". По сути, организация беспорядков, несанкционированных митингов и шествий. Почти все, кто попал в составленный Царьградом "Рейтинг русофобов" и русофобы калибром поменьше, отметились этими призывами. Сам бунтовать почти никто не пришёл. Помощник Навального Леонид Волков призывал из Берлина, Чичваркин – с далёких пляжей, Ходорковский – из Великобритании.

Гозман, объявивший перед акцией сбор денег "на адвокатов" для будущих задержанных, "соскочил" ещё накануне, предупредив, что у него "прийти не получится". Музыкантов, блогеров, выступавших с воззваниями, и прочую такую публику тоже никто на акциях не видел.

Некоторые деятели удачно подставились под задержание фактически до старта выступлений. И обезопасили себя. Так получилось с супругой Навального – Юлией, из которой, вероятно, хотят вылепить нового "лидера оппозиции", по примеру Тихановской, и Любовью Соболь.

Зато по соцсетям практически во всех крупных городах, где планировались сборы, распространялись объявления с предложениями "выйти и поддержать" за 500 рублей на телефон.

А теперь фейки! "Даже игрок "Ливерпуля" топит за Навального!"

Ещё один момент, тоже знакомый, – попытка заранее дискредитировать правоохранительные органы под соусом "не бойтесь, полиция на стороне народа".

В ТикТоке стали появляться похожие друг на друга ролики с псевдополицейскими, демонстративно снимавшими на камеру погоны, размахивавшими трудовыми книжками – типа уволились, не пожелав "служить кровавому режиму".

Ребята недооценили возможности тех, кого они решили подставить. Многих очень-очень быстро вычислили и разоблачили, иные даже, "раскаявшись", выступили с опровержениями.

Некоторые ради хайпа пошли на преступление – как, например, жительница Архангельской области Яна Б., домохозяйка-блогерша: для того чтобы записать "разоблачительное видео", она... украла форму у сотрудницы полиции, за детьми которой присматривала в качестве няни.

Планировались, судя по всему, и реальные провокации с участием липовых силовиков, переходящих "на сторону митингующих", – в Санкт-Петербурге успели предотвратить подобное. Наряд Росгвардии прихватил "коллегу" в полицейской форме, направлявшегося на такую акцию. Оказалось – рецидивист Алексей Гордиенко. Завидев патруль, этот неоднократно судимый бедолага рванул прочь, как заяц. Но был пойман.

Впрочем, и во время акций в Сети появлялись расплывчатые картинки сотрудников в форме на фоне гражданских – с подписями "полиция с народом".

Отдельная тема – вбросы, рассчитанные на малолетних и малограмотных тиктокеров, считающих Навального то "честным депутатом", то "бывшим губернатором, которого уволил Путин")

Вбросы тоже стандартные. Вот стример Виталий Цаль: его фотку с повязкой на лице и подписью "Его насмерть забили на акции" начали активно постить все, кому не лень. "Жертву зверств силовиков" и впрямь едва инфаркт не хватил, когда ему стали присылать соболезнования: он-то и не подозревал об этом. Просто, на свою беду, поместил собственную картинку после операции (полгода назад) на носовой перегородке у себя на странице в соцсети, а её кто-то счёл соответствующей нужному образу.

Ещё один фейк – про жуткое избиение участника акции в Новосибирске. Имеется фотография: полицейские склонились над телом человека на улице. Оказалось – не убили, а, наоборот, спасли мужчину, у которого случился приступ эпилепсии.

В понедельник по СМИ прокатилась утка про задержание... экс-игрока "Ливерпуля" Даниэля Аггера. Представляете себе? Бывшего футболиста одного из известнейших клубов мира отправили за решётку московские копы за его поддержку Навального!

Снова мимо. Задержанным оказался уроженец Оренбургской области, десять лет назад сменивший имя и фамилию в честь любимого спортсмена. А утку запустил мундеп Московского Левобережного округа (от "Яблока") Виктор Грехов.

В итоге даже настоящему Даниэлю Аггеру пришлось давать опровержение:

"Тут небольшая путаница. Теперь мы знаем точно, что я не единственный Аггер. Тот Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, – не я. Я в целости и сохранности в Испании".

Озверевшие молодчики, слезоточивый газ и наглые вылазки

Зачем всё это делалось – легко объяснимо: начиная с субботы тема несанкционированных выступлений превратилась в хиты зарубежных изданий "Жестокость силовиков на разгоне митингов", "Сотни задержанных на акциях протеста", "Жёсткий разгон манифестаций за Навального" - Bild, Times, New York Times, CNN, Figaro, La Stampa и другие.

Оно и правильно, всё это изначально и рассчитывалось на "иностранного потребителя".

С другой – вот и отчёт "берлинского пациента" перед западными кураторами: не зря потрачены силы и деньги на формирование оппозиции президенту Путину.

Беспредел с избиениями радикалами полицейских на Западе, само собой, никто не показывал.

Как и голую задницу, которую выставил на всеобщее обозрение один из "навальников", взобравшись на памятник Кубанскому казачеству в Краснодаре.

Ровно то, за что в "развитых странах" можно схлопотать либо резиновую пулю, либо хорошую порцию ударов дубинками с последующим арестом.

Примеры реальных преступлений на акциях протеста – не единичные, их масса.

Как, скажем, во Владивостоке, где один ретивый хлопец сзади бросается на полицейского, бьёт его, хватает за шею, пытаясь свалить, и молотит кулаками и ногами (сейчас он задержан). Или в Санкт-Петербурге отмороженный айтишник (!), пытаясь помешать перекрытию улицы, набросился на инспектора ДПС – ударил по лицу, а потом, разумеется, побежал прятаться в толпе. Задержан, пытается извиняться.

В Красноярске на стоявших в оцеплении сотрудников распылили слезоточивый газ.

В Москве было то же самое – молодчики (есть кадры, как некоторые из них прибывают на место сбора: в балаклавах и специальных перчатках с укрепленными костяшками вроде кастетов) прыгали на полицейских, распыляли газ, бросали файеры и бутылки.

Разбили спецавтомобиль ФСБ возле цирка Никулина – у водителя травма глаза.

Всё это были спонтанные проявления агрессии? Как бы не так!

Они шли против правоохранителей строем, в так называемой сцепке, иногда – запустив предварительно перед собой несовершеннолетних школяров в качестве зашиты, бросались грамотно – вместе.

В нужный момент расступались, выводя вперёд "активистов" – наиболее физически подготовленных, знакомых с единоборствами: те провоцировали, били, и тут же, как только тех начинали скручивать, их прикрывали и оттаскивали назад.

"Ты свяжись с нами. А с властями мы вопрос решим"

Всего СКР, по информации Царьграда, возбудил в столице восемь уголовных дел, причём семь из них – за хулиганство. Один такой эпизод произошёл на Пушкинской площади. Есть несколько видеозаписей с разного ракурса, на которых молодой парень спортивного вида прыгает на омоновцев, словно боец ММА в ринге. Это 20-летний уроженец Чечни, студент МГУ Сайд-Мухаммад Джумаев.

Его родные сообщили, что парень на самом деле никогда прежде в митингах не участвовал, но в тот день ему от кого-то досталось по голове – вот разум-то помутился, пошёл он махать руками и ногами.

Вскоре к Джумаеву через "Инстаграм" обратился депутат Госдумы Адам Делимханов, заявивший, что "на митингах в Москве гуляют черти, поддерживающие однополые браки".

Ты совершил преступление, поскольку такие люди, как Навальный, нам не подходят. ... Говорят, что ты хороший парень. Но если ты поддерживаешь их взгляды, то давай, иди до конца с ними, мы будем знать, что с тобой делать. Но если ты не таких взглядов, то Рамзан (Кадыров, глава Чечни) сказал, что с властями поможет. Ты свяжись с нами, мы со вчерашнего дня не можем найти тебя: если ты свяжешься, мы вопрос с властями решим,

– заверил Делимханов.

Фраза "решим вопрос с властями" прозвучала весьма интригующе. Это, интересно, как? Его просто пожурят – после традиционных в подобных инцидентах (с участием молодых чеченцев) извинений?

Помощница депутата, впрочем, уже дала пояснения – что имелась в виду правовая помощь, не более...

Джумаев пока не оценил, кажется, по достоинству совет старших. По крайней мере сведений о том, что он явился с повинной, нет. С родителями вроде он связался и объяснил мотивы своего поступка ("случайно оказался на месте событий").

Разумеется, Царьград будет следить за приключениями чеченского юноши – точнее, за тем, чтобы он не ушёл от ответственности.

Но дело отнюдь не только в Джумаеве. Все участники протестов уверены, что останутся безнаказанными. Старое обещание их вождя – по 10 тысяч евро каждому задержанному – продолжает звучать в их сердцах. То, что в прошлый раз никому ничего не выплатили – обращайтесь в Европейский суд – забылось. Они уверены, что неуязвимы, и уверены, что протесты будут продолжаться. До их полной победы.

Задача государства очень проста. Разочаровать их дважды. Не будет вам ни безнаказанности, ни победы, ребята.