QR-коды в России. Закон, сделка и полная шизофрения

В России планируют ввести обязательные QR-коды для транспорта, кафе и магазинов. Регулироваться применение кодов будет общим федеральным законом. Но... закона нет, а действуют требования прямо сейчас. Вместе с экспертами разбираемся в происходящем и приходим к выводу, что вопросов слишком много, в отличие от ответов.

Итак, необходимость предъявлять сертификаты о вакцинации при покупке билетов ляжет на пассажиров самолётов и поездов в случае принятия законопроектов. Пока норм нет, оперативный штаб по борьбе с ковидом в России сообщил лишь о начале законотворческой деятельности. Но... в большинстве регионов страны требование предъявить код уже действует. Так значит, всё, что просят от нас прямо сейчас, незаконно? Царьград в беседе с экспертами пытался понять, что происходит.

Теория и практика

Оперативный штаб, как уточняют "Невские новости", работает вместе с профильными ведомствами. Когда законопроекты будут внесены в Госдуму, пока неясно. Однако теоретически принятый проект регламентирует внедрение QR-кодов на всех видах транспорта, в кафе, ресторанах и торговых центрах. Действовать требование будет по меньшей мере до середины 2022 года. Впрочем, пока это лишь прогноз.

На практике всё гораздо веселее. QR-коды уже действуют в большинстве регионов России - как раз в общепите и торговых центрах, а также в ряде других публичных мест. А как минимум два региона - Подмосковье и Татарстан намерены ввести QR-код в общественном транспорте.

Как подчеркнул в беседе с Царьградом руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, принятие федерального закона отчасти может стать благом, поскольку сегодня регионы пишут нам новые правила "кто в лес, кто по дрова":

Возможно, это движение в сторону так называемого светофорного принципа, который принят в Европе больше года назад. Если так, то хорошо. Потому что я до сих пор гляжу за ситуацией и не понимаю, когда у нас что открывают, когда закрывают, когда нужен QR-код. И почему в музеях нужно, а в ресторанах не нужно или наоборот. У нас нет единой страновой логики в наложении тех или иных ограничительных мер. И самое главное, в их снятии. У народа это создаёт ощущение полной шизофрении. И на доверии к власти это позитивно не сказывается. Появление единого закона, который это регулирует, - это может быть большим шагом вперёд. Но, опять же, надо читать закон.

А вы попробуйте обжаловать QR-код в суде

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов обратил внимание на двойственность и даже тройственность нашего положения. Если вспомнить, что Россия участвует в международных договорах, например в Нюрнбергской конвенции, регулирующей права и свободы человека, то предъявляемые сегодня требования по QR-кодам незаконны. С другой стороны, новая Конституция предполагает примат именно нашего права над международным:

То есть, в принципе, мы в своих принятых решениях свободны, не связаны ничем, никакими международными рамками и стандартами.

Опять же, режим ЧС в связи с пандемией коронавируса в России не объявлен. А условия жизни практически чрезвычайные. Людей постепенно ограничивают в правах, используя мягкую силу. И многие принимают решение привиться, поскольку это просто удобнее. По этому пути пошёл и сам Краснов, как он признался в беседе с Царьградом. Поскольку на работе поставили ультиматум, что в противном случае трудиться не получится:

Хорошо это или плохо? Каждый должен сейчас принимать решение, нужно это или не нужно. С моей точки зрения, нужно, - я привился, поскольку преподаю в Академии госслужбы при президенте, нам сказали, что преподавать мы не будем, если не привьёмся. Я 17 лет проработал в академии, окончил аспирантуру, окончил этот вуз, уже больше 20 лет связано у меня с этим местом, поэтому и предпочёл для себя привиться, но не расставаться со своей любимой работой.

Наконец ещё один нюанс, на который указал эксперт. Дмитрий Краснов сомневается, что мы видим решения именно региональных властей. Скорее это сделка, в условиях, когда федеральному центру невыгодно брать на себя всю долю ответственности, ведь это отразится на рейтингах:

Посмотрите правоприменительную практику. ЧС не ввели, то есть всё идёт вразрез с нормами международного и нашего законодательства. Но попробуйте обжаловать решения по поводу QR-кода. Какие будут судебные решения? Не в вашу пользу. Это говорит о том, что действует государственная политика, принятая к исполнению на самом высоком уровне. Просто она проходит через губернаторов, реализуется на конкретных субъектах, поскольку политики не хотят потерять электоральную поддержку. Она и так низкая в связи с плохим материальным положением, сложной международной и внутренней обстановкой, с падением доходов людей на протяжении последнего времени. Растёт инфляция, принимаются законы вопреки интересам народа. И так уже видно, что люди недовольны, а это добавляет недовольства и отнимает очки у руководителей, которые, видимо, хотят править нами ещё долго.

Законно, но...

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов был менее категоричен. Он уверен, что QR-коды, введённые на местном уровне, законны.

Просто это совершенно другие регламенты. Это делается на уровне, допустим, муниципалитета города Москвы или на уровне внутренних регламентов каких-то других муниципалитетов, округов, даже отдельных юридических лиц. Вот я - главврач больницы, взял и ввёл у себя QR-код своим решением, и вы ко мне не войдёте, потому что это моё решение, на моей территории. Когда вы это формируете уже в качестве нормативного акта более высокого уровня, это покрывает уже не одну больницу, а города, регионы и всю Россию. Разработка закона - это просто немного другой статус, другой уровень и совершенно иная мера ответственности.

Кстати, о QR-кодах и возможности их обжалования в суде в эфире программы "Царьград. Главное" говорил накануне и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. Он отметил, что хотелось бы увидеть правоприменительную практику. Малофеев и сам юрист, но конечного ответа на вопрос, законны ли предъявляемые к нам требования или нет, для себя не получил. И найти истину можно, только обращаясь в суды.

Больше деталей в видеоверсии дискуссии в плеере чуть ниже.