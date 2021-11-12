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QR-коды в России. Закон, сделка и полная шизофрения
12 ноября 2021, 00:30 • 106 • Политика
В России планируют ввести обязательные QR-коды для транспорта, кафе и магазинов. Регулироваться применение кодов будет общим федеральным законом. Но... закона нет, а действуют требования прямо сейчас. Вместе с экспертами разбираемся в происходящем и приходим к выводу, что вопросов слишком много, в отличие от ответов.
Итак, необходимость предъявлять сертификаты о вакцинации при покупке билетов ляжет на пассажиров самолётов и поездов в случае принятия законопроектов. Пока норм нет, оперативный штаб по борьбе с ковидом в России сообщил лишь о начале законотворческой деятельности. Но... в большинстве регионов страны требование предъявить код уже действует. Так значит, всё, что просят от нас прямо сейчас, незаконно? Царьград в беседе с экспертами пытался понять, что происходит.
Теория и практика
Оперативный штаб, как уточняют "Невские новости", работает вместе с профильными ведомствами. Когда законопроекты будут внесены в Госдуму, пока неясно. Однако теоретически принятый проект регламентирует внедрение QR-кодов на всех видах транспорта, в кафе, ресторанах и торговых центрах. Действовать требование будет по меньшей мере до середины 2022 года. Впрочем, пока это лишь прогноз.
На практике всё гораздо веселее. QR-коды уже действуют в большинстве регионов России - как раз в общепите и торговых центрах, а также в ряде других публичных мест. А как минимум два региона - Подмосковье и Татарстан намерены ввести QR-код в общественном транспорте.
Как подчеркнул в беседе с Царьградом руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, принятие федерального закона отчасти может стать благом, поскольку сегодня регионы пишут нам новые правила "кто в лес, кто по дрова":
А вы попробуйте обжаловать QR-код в суде
Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов обратил внимание на двойственность и даже тройственность нашего положения. Если вспомнить, что Россия участвует в международных договорах, например в Нюрнбергской конвенции, регулирующей права и свободы человека, то предъявляемые сегодня требования по QR-кодам незаконны. С другой стороны, новая Конституция предполагает примат именно нашего права над международным:
Опять же, режим ЧС в связи с пандемией коронавируса в России не объявлен. А условия жизни практически чрезвычайные. Людей постепенно ограничивают в правах, используя мягкую силу. И многие принимают решение привиться, поскольку это просто удобнее. По этому пути пошёл и сам Краснов, как он признался в беседе с Царьградом. Поскольку на работе поставили ультиматум, что в противном случае трудиться не получится:
Наконец ещё один нюанс, на который указал эксперт. Дмитрий Краснов сомневается, что мы видим решения именно региональных властей. Скорее это сделка, в условиях, когда федеральному центру невыгодно брать на себя всю долю ответственности, ведь это отразится на рейтингах:
Законно, но...
Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов был менее категоричен. Он уверен, что QR-коды, введённые на местном уровне, законны.
Кстати, о QR-кодах и возможности их обжалования в суде в эфире программы "Царьград. Главное" говорил накануне и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. Он отметил, что хотелось бы увидеть правоприменительную практику. Малофеев и сам юрист, но конечного ответа на вопрос, законны ли предъявляемые к нам требования или нет, для себя не получил. И найти истину можно, только обращаясь в суды.
Больше деталей в видеоверсии дискуссии в плеере чуть ниже.
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