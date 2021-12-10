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QR-коды надо исправлять. Госдума услышала людей?

10 декабря 2021, 18:40  •  151 • Политика
И чиновники, и эксперты начали заявлять о необходимости пересмотра законопроектов о введении в России QR-кодов. Неужели Госдума услышала людей - и нормы исправят? Тему вместе со своими гостями обсуждает Юрий Пронько.
По данным прессы, в правительстве и Госдуме пока не отказались от решения принять в первом чтении 16 декабря законопроекты о QR-кодах. Однако законодательная инициатива претерпит существенные изменения ко второму чтению после замечаний, которые высказал президент Владимир Путин.
Кроме того, о необходимости внесения поправок заявляет глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. В пользу корректуры говорит и Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Более того, сегодня беседу с одной из противниц QR-кодов в Саратове опубликовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Словом, ситуация меняется, и, по всей видимости, впереди нас ждут новости. Но хорошие ли? Юрий Пронько в эфире "Царьград. Главное" вместе с экспертами делает прогноз.

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