Отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах. "Заигрались, и заполитизировались", - заявил Онищенко, комментируя главный скандал в Госдуме.

Правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах, его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено. Ситуацию для Царьграда прокомментировал заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Он отметил, что если не погружаться в технические детали, то законопроект отложили из-за политизации вопроса о QR-кодах. Онищенко указал, что когда инициативу только внесли в Госдуму, начались крики и скандалы по поводу того, что через QR-коды за всеми будут следить.

Хочу успокоить всех, кто на эту тему переживает: мы уже давно под постоянным контролем. И сегодня то количество камер, которые есть в Москве, с функцией различения лица, могут восстановить всю нашу историю с вами не только за сегодняшний день, но и за ретроспективу,

- сказал Геннадий Онищенко в беседе с Царьградом.

Он добавил, что главной зачинщицей политизации вопроса, по его мнению, стала Коммунистическая партия. Впрочем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также внёс свою лепту в главный скандал в Госдуме, отметил Онищенко.

Так что вот так. Поэтому заигрались. Заигрались и заполитизировались. Ну ничего. И это пройдёт,

- выразил уверенность он.

Напомним, что на данный момент вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 является самым надёжным способом защиты от болезни. Русская вакцина значительно снижает шансы заражения, а также гарантирует, что даже в самом неблагоприятном случае болезнь будет протекать в лёгкой форме. По этой причине сделать прививку и обезопасить себя стоит вне зависимости от личного отношения к QR-кодам.