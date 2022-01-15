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QR-коды - часть большой политики. Онищенко прямо сказал о главном скандале в Госдуме
15 января 2022, 00:00 • 39 • Политика
Отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах. "Заигрались, и заполитизировались", - заявил Онищенко, комментируя главный скандал в Госдуме.
Правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах, его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено. Ситуацию для Царьграда прокомментировал заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Он отметил, что если не погружаться в технические детали, то законопроект отложили из-за политизации вопроса о QR-кодах. Онищенко указал, что когда инициативу только внесли в Госдуму, начались крики и скандалы по поводу того, что через QR-коды за всеми будут следить.
- сказал Геннадий Онищенко в беседе с Царьградом.
Он добавил, что главной зачинщицей политизации вопроса, по его мнению, стала Коммунистическая партия. Впрочем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также внёс свою лепту в главный скандал в Госдуме, отметил Онищенко.
- выразил уверенность он.
Напомним, что на данный момент вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 является самым надёжным способом защиты от болезни. Русская вакцина значительно снижает шансы заражения, а также гарантирует, что даже в самом неблагоприятном случае болезнь будет протекать в лёгкой форме. По этой причине сделать прививку и обезопасить себя стоит вне зависимости от личного отношения к QR-кодам.
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