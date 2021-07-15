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QR-кодам предложили альтернативу: "Горькая шутка может превратиться в суровую реальность"

15 июля 2021, 18:05  •  5 • Политика
QR-кодам предложили альтернативу. Валерий Фадеев в сердцах посоветовал авторам идеи сразу ставить чипы в мозг. Ситуацию прокомментировала Анна Шафран: "Горькая шутка может превратиться в суровую реальность".
Вчера французы отметили День взятия Бастилии. Отметили очень по-французски - массовыми шествиями, митингами и уличными беспорядками, заметила телеведущая, журналистка Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде.
Юбилей разрушения главной тюрьмы тут ни при чём. Протестовали французы против очередных "ковидных" ограничений. Всё дело в том, что во Франции ввели санитарные пропуска для посещения кафе, ресторанов и торговых центров.
Кроме того, в этой стране с августа только привитых или имеющих на руках отрицательный результат теста на коронавирус будут пускать в самолёты и поезда дальнего следования. Протесты прошли в Париже, а также в Марселе, Бордо и Анси.
В нашей стране аналогичные ограничения на посещение заведений общепита ввели в Москве. Уже более двух недель сидеть в помещении столичного кафе или ресторанах можно только в том случае, если предъявлен QR-код, который выдаётся привитым или имеющим действующую справку о сдаче ПЦР-теста или об излечении от COVID-19.
Заведения, у которых есть веранда, спасаются благодаря тому, что на обслуживание людей на открытом воздухе эти правила не распространяются. Из-за новых ограничений в среднем в Москве в неделю закрывается около десяти кафе и ресторанов, их список выглядит мартирологом.
Предприимчивые люди тем временем предложили наносить этот QR-код на руку в виде временной татуировки, подчеркнула ведущая "Первого русского": "Стильно, модно, молодёжно".
И сложно не согласиться с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, который в сердцах предложил авторам идеи сразу ставить чипы в мозг, добавила Шафран:
Хотя, если ситуация будет и дальше развиваться в этом направлении, чипы в мозг из горькой шутки могут превратиться во вполне суровую реальность.

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