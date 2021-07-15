QR-кодам предложили альтернативу: "Горькая шутка может превратиться в суровую реальность"

QR-кодам предложили альтернативу. Валерий Фадеев в сердцах посоветовал авторам идеи сразу ставить чипы в мозг. Ситуацию прокомментировала Анна Шафран: "Горькая шутка может превратиться в суровую реальность".

Вчера французы отметили День взятия Бастилии. Отметили очень по-французски - массовыми шествиями, митингами и уличными беспорядками, заметила телеведущая, журналистка Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде.

Юбилей разрушения главной тюрьмы тут ни при чём. Протестовали французы против очередных "ковидных" ограничений. Всё дело в том, что во Франции ввели санитарные пропуска для посещения кафе, ресторанов и торговых центров.

Кроме того, в этой стране с августа только привитых или имеющих на руках отрицательный результат теста на коронавирус будут пускать в самолёты и поезда дальнего следования. Протесты прошли в Париже, а также в Марселе, Бордо и Анси.

В нашей стране аналогичные ограничения на посещение заведений общепита ввели в Москве. Уже более двух недель сидеть в помещении столичного кафе или ресторанах можно только в том случае, если предъявлен QR-код, который выдаётся привитым или имеющим действующую справку о сдаче ПЦР-теста или об излечении от COVID-19.

Заведения, у которых есть веранда, спасаются благодаря тому, что на обслуживание людей на открытом воздухе эти правила не распространяются. Из-за новых ограничений в среднем в Москве в неделю закрывается около десяти кафе и ресторанов, их список выглядит мартирологом.

Предприимчивые люди тем временем предложили наносить этот QR-код на руку в виде временной татуировки, подчеркнула ведущая "Первого русского": "Стильно, модно, молодёжно".

И сложно не согласиться с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, который в сердцах предложил авторам идеи сразу ставить чипы в мозг, добавила Шафран: