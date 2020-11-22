QR-код и тест на "корону": Лидер Китая предложил странам ввести код здоровья

Китайский лидер Си Цзиньпин на саммите "Большой двадцатки" выступил с предложением распространить так называемый механизм кода здоровья. Он пояснил, что его можно будет реализовать при помощи QR-кода.

А сам код будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.

По словам Си Цзиньпина, этот механизм можно распространить на взаимных условиях в странах мира. Лидер Китая выразил надежду, что к механизму присоединится как можно больше стран и регионов мира.

Кроме того, политик отметил, что КНР готова усилить взаимодействие в области исследования и разработки вакцин против COVID-19. Также Пекин намерен оказывать поддержку развивающимся странам в пандемию коронавируса.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России помочь нуждающимся странам в борьбе с COVID-19.

Понятно, подчёркивал Путин, что конкуренция на рынке вакцин неизбежна, но в основе этого должна стоять безопасность людей, потому формировать портфель вакцин нужно исходя из гуманитарных целей.