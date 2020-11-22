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QR-код и тест на "корону": Лидер Китая предложил странам ввести код здоровья
22 ноября 2020, 07:40 • 74 • В мире
Си Цзиньпин на G20 предложил создать международный механизм признания кода здоровья. По его словам, его можно будет реализовать при помощи QR-кода и на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.
Китайский лидер Си Цзиньпин на саммите "Большой двадцатки" выступил с предложением распространить так называемый механизм кода здоровья. Он пояснил, что его можно будет реализовать при помощи QR-кода.
А сам код будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.
По словам Си Цзиньпина, этот механизм можно распространить на взаимных условиях в странах мира. Лидер Китая выразил надежду, что к механизму присоединится как можно больше стран и регионов мира.
Кроме того, политик отметил, что КНР готова усилить взаимодействие в области исследования и разработки вакцин против COVID-19. Также Пекин намерен оказывать поддержку развивающимся странам в пандемию коронавируса.
Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России помочь нуждающимся странам в борьбе с COVID-19.
Понятно, подчёркивал Путин, что конкуренция на рынке вакцин неизбежна, но в основе этого должна стоять безопасность людей, потому формировать портфель вакцин нужно исходя из гуманитарных целей.
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