Сначала пушки заряжали пареной репой, а из ружей стреляли горохом. Потом палили чугунными бомбами и пороховыми пыжами. Наконец, решили испробовать войско в серьезном деле. 7 октября 1694 года Петр I предпринял Большой потешный поход в подмосковное Кожухово.

Пыж тебе в ногу и репой по голове: живые игрушки царя Пети 03:00

Играть в войнушку Петя начал с шести лет. Его "солдатиками" были сверстники из семей придворных. В 10 лет он стал царем, и в Кремле перед его дворцом построили площадку для военных забав. Такая же, даже лучше, появилась за городом – в Преображенском. Там возвели целый потешный городок Пресбург. Петя атаковал его сутками напролет.

Детские шалости

Военные игры не были совсем уж безобидными. Войско мальчиков, которые подрастали вместе с Петром, дралось по-настоящему. Были раненые и даже убитые. В число покалеченных нередко попадали крестьяне. Они убирали урожай или пасли скот, вдруг появлялись бомбардиры и в первую попавшуюся голову летела горячая смесь из репы с горохом. Петру тоже не раз доставалось. В том же Кожухове он получил пакетом с порохом и долго не мог прийти в себя. Рассказывает историк Юрий Беспятых:

"Шутки шутками, но когда он брал Кожуховскую крепость, много людей пострадало. Все было понарошку, да не совсем. И не такие уж потешные оказались его войска. Они создавались для детских шалостей, но из них выросли знаменитые первые гвардейские полки: Преображенский и Семеновский, названные по тогдашним подмосковным селам".

© РИА Новости Барабанщик лейб-гвардии Преображенского полка. Архив

В Кожуховский поход Петр взял свою "игрушечную" армию, стрелецкие полки и конницу: примерно 17 000 человек. Это были трехнедельные маневры, в которых рождалась русская регулярная армия нового образца.

Придуманные поляки и всамделишные турки

© public domain Изображение осады Азова русскими войсками

По легенде в Кожуховской крепости засел польский король. На эту роль выбрали генерала Ивана Бутурлина. Среди атакующих был сам Петр, выступал артиллеристом. Первый же штурм принес быстрый успех. Тогда 22-летний царь потребовал от "поляков" ожесточеннее сопротивляться, а своим полкам повторить наступление. Скоро обе стороны вошли в такой раж, что полилась настоящая кровь. Сценарий маневров писал генерал Патрик Гордон – шотландец на русской службе и старший друг Петра с его подросткового возраста. Гордон принимал активное участие в обновлении русской армии, и уже через два года она покрыла себя исторической славой. В 1696 году состоялся второй Азовский поход – военная кампания против Османской империи. Турецкий город-крепость Азов с повторной попытки осаждали оригинальным способом. На безопасном расстоянии окружили его гигантским насыпным валом, поставили на вал пушки, и изо дня в день вручную двигали к крепости. Когда земля посыпалась за стены, турки начали сдаваться. Русские солдаты даже были слегка разочарованы: им так хотелось, наконец, схватиться по старинке в честном рукопашном бою!..

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik